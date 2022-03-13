Париж, , 09:54 — REGNUM Отказ России от предоставления космических пусковых услуг компаниям из введших антироссийские санкции стран заставит пересмотреть графики более десяти предстоящих запусков в интересах стран Евросоюза, рассказал аналитик BryceTech Фил Смит порталу SpaceNews.

Ракета «Союз» skeezy

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После начала военной спецоперации на Украине страны Евросоюза ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В качестве ответной меры Роскосмос отказался предоставлять российские ракеты семейства «Союз» для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Также были прекращены запуски спутников британской компании OneWeb, которая не предоставила гарантий того, что эти спутники не будут использоваться в военных целях.

SpaceNews сообщает, что в 2022 и 2023 годах страны Евросоюза рассчитывали провести не меньше шести запусков спутников по контракту Роскосмосом. Планировалось, что ракеты «Союз» будут использоваться для запуска двух спутников европейской навигационной группировки Galileo, космического телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) Euclid и спутника EarthCARE, радиолокационного спутника Sentinel 1C, микроспутника Шведского национального космического агентства MATS.

Представитель ЕКА Ниндзя Меннинг рассказала, что в агентстве начали поиск альтернативных средств доставки спутников. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета ЕКА 16 марта.

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