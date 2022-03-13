Москва, , 14:41 — REGNUM Обязательства перед пенсионерами, и в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции не затронули Сбербанк. Об этом 13 марта заявили в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все обязательства перед пенсионерами … выполняются сейчас и будут выполняться в будущем», — следует из комментария Минтруда.

Деньги продолжат перечислять на банковские счета в иностранных или отечественных банках. Оператор перечисления пенсионных средств за рубеж — Сбербанк России.

Данную кредитную организацию санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули.