Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Представители Белого дома обратились к звёздам социальной сети TikTok с просьбой критиковать президента России Владимира Путина в связи с ростом цен на бензин в США. Об этом сообщает издание Fox Business.

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СМИ уточняет, что некоторые звёзды соцсети уже могли откликнуться на предложение. К примеру, 18-летняя блогер Элли Цайлер, на которую подписаны 10 млн человек, обвинила Россию как крупнейшего поставщика нефти.

По информации американского издания, недавно Белый дом в лице пресс-секретаря Джен Псаки и специального советника по коммуникациям в Совете национальной безопасности Мэтт Миллер организовал онлайн-встречу с 30 звездами TikTok.