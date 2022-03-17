Москва, , 11:32 — REGNUM Будущее Республики Крым — навсегда с Россией, этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно, и западные санкции ничего не изменят в этой ситуации. Об этом 17 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нравится это кому-то или нет, но будущее Крыма — навсегда с Россией. Для нас этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие санкции США и их сателлитов, возомнивших себя хозяевами мира, не изменят нашу позицию», — сказала она.

Также Захарова отметила, что за прошедшие с момент воссоединения Крыма с Россией восемь лет полуостров кардинально преобразился, обрел новое дыхание и ритм жизни, в чем могут лично убедиться те, кто посещают этот регион.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.