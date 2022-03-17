Новосибирск, , 09:53 — REGNUM В Новосибирской области с 18 марта начнёт работать горячая линия минпромторга. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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"Ежедневно по будням в рабочее время по телефону 8 (383) 238-61-82 специалисты готовы ответить на вопросы о наличии товаров в магазинах региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о росте розничных цен на социально значимые продукты можно сообщать по телефонам горячей линии регионального управления Федеральной антимонопольной службы или направлять обращения в электронной форме.