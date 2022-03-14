Благовещенск, , 04:55 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов удалили приложение Instagram до того, как оно было заблокировано Роскомнадзором. Его примеру последовали мэр Белогорска Станислав Мелюков и глава Благовещенска Олег Имамеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Орлов Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение)

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Василий Орлов и Станислав Мелюков приняли решение отказаться от использования этой соцсети ещё 11 марта, Олег Имамеев — 13 марта. Утром 14 марта жители регионов Дальнего Востока стали сообщать в соцсетях, что Instagram у них больше не работает.

Глава Амурской области считает, что Телеграм предоставляет больше возможностей, так как там работают ссылки. Он также будет размещать информацию о своей деятельности через соцсети Вконтакте и Одноклассники.

Мэр Белогорска признался, что предполагал, что Instagram в России могут заблокировать «из-за перекошенной политики компании Meta».

"То, что объявила компания — за гранью. Фашистская сущность соцсети Facebook начала проявляться в 2020 году, когда в ней начали банить легендарное фото Знамени Победы над рейхстагом. Тогда соцсети это сошло с рук. И чувствуя безнаказанность и вседозволенность, владельцы Meta в Facebook и Instagram теперь разрешили травить и призывать убивать всех русских. Поправка позже, что это касается только российских военнослужащих, участвующих в военной спецоперации на Украине, нисколько не скрывает фашистскую сущность официально разрешенной ненависти к русским», — отметил Станислав Мелюков.

Как написал Олег Имамеев, то, что позволила себе Меta, ещё несколько дней назад казалось немыслимым, но уже стало мрачной реальностью.

«Прощай, инстаграм! Думаю, больше не увидимся. Находиться на платформе, на которой официально приветствуется нацистская пропаганда, культивируется ненависть к России и россиянам, я не буду», — подчеркнул мэр Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, доступ к социальной сети Instagram ограничен на всей территории России с 00:00 мск 14 марта по требованию Роскомнадзора. Решение принято в связи с распространением в ней призывов к насилию в отношении граждан России, никак не ограничиваемых руководством соцсети.