Благовещенск, 14 марта 2022, 04:55 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов удалили приложение Instagram до того, как оно было заблокировано Роскомнадзором. Его примеру последовали мэр Белогорска Станислав Мелюков и глава Благовещенска Олег Имамеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Василий Орлов и Станислав Мелюков приняли решение отказаться от использования этой соцсети ещё 11 марта, Олег Имамеев — 13 марта. Утром 14 марта жители регионов Дальнего Востока стали сообщать в соцсетях, что Instagram у них больше не работает.
Глава Амурской области считает, что Телеграм предоставляет больше возможностей, так как там работают ссылки. Он также будет размещать информацию о своей деятельности через соцсети Вконтакте и Одноклассники.
Мэр Белогорска признался, что предполагал, что Instagram в России могут заблокировать «из-за перекошенной политики компании Meta».
Как написал Олег Имамеев, то, что позволила себе Меta, ещё несколько дней назад казалось немыслимым, но уже стало мрачной реальностью.
Как сообщало ИА REGNUM, доступ к социальной сети Instagram ограничен на всей территории России с 00:00 мск 14 марта по требованию Роскомнадзора. Решение принято в связи с распространением в ней призывов к насилию в отношении граждан России, никак не ограничиваемых руководством соцсети.