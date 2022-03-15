Брюссель, , 22:12 — REGNUM Ряд российских юридических лиц и 15 граждан РФ пополнили европейский санкционный список, сообщается 15 марта в Официальном журнале ЕС. Санкции введены из-за ситуации на Украине.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, санкции введены в отношении компаний «Роснефть-Аэро», Рособоронэкспорт, «Высокоточные комплексы», «Курганмашзавод», «Вертолёты России», Объединённая авиастроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация, НПК «Уралвагонзавод», «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

Также в списке значатся Роснефть, Транснефть, Газпромнефть, «Оборонпром», КАМАЗ, Ростех, «Совкомфлот», «Алмаз — Антей», «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие».

Что касается физических лиц, в чёрном списке глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, главный акционер ММК Виктор Рашников, гендиректор Россетей Андрей Рюмин.

В списке также главный акционер Evraz Роман Абрамович, экс-акционеры «Альфа-групп» Герман Хан и Алексей Кузьмичёв, исполнительный директор «Еврохима» Владимир Рашевский, а также управляющий и генеральный директор «Яндекса» в России Тигран Худавердян.

Под санкциями оказались, кроме того, член Совфеда Сулейман Керимов, владелец «Станкофлота» Марина Сечина, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущий Дмитрий Куликов, телеведущий Артём Шейнин, журналист Армен Гаспарян.

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