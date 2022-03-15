15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 16:08 — REGNUM Заявление сенатора Александра Башкина о том, что российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и не будет принимать участия в заседаниях данной организации, спровоцировало жаркую дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Почему только приостанавливает, а не покидает совсем? Что опять за полумеры? А взносы, стало быть, продолжим и дальше им платить?» — задаётся вопросом Станислав С.

Многие пользователи были рады услышать, что российская делегация наконец-то собрала свои чемоданчики и отправилась вон из этого рассадника русофобии.

«Давно пора! А то деньги на взносы десятками миллионов этой пустой организации, сборищу недружественных стран, перечисляли. Из года в год. Сколько можно было уже это всё терпеть? Правильное решение», — поделилась своим мнением Марина В.

Но некоторые комментаторы отметили, что Россия не окончательно вышла из ПАСЕ, а всего лишь приостановила там свою деятельность. Граждане оказались этим крайне недовольны и требуют от делегатов навсегда распрощаться с этой организацией.

Заседание ПАСЕ Council of Europe Parliamentary Assembly

«Надо выходить из этой организации, предназначенной для битья России, насовсем. Мы что, мазохисты? Или делегатам нашим понравилось ездить в Европу и по тамошним магазинам ходить?» — вопрошает Людмила Д.

«Прежде чем нам это сообщить, будьте любезны нам сообщить, что же нашей стране дало членство в ПАСЕ? А если ничего не дало, тогда какого чёрта мы туда вообще влезли?» — интересуется Сергей О.

Часть людей полагает, что в самом по себе членстве в ПАСЕ нет ничего зазорного, но Россия не должна оплачивать из своего кармана участие в антироссийских представлениях на этой площадке.

«Мне абсолютно наплевать, есть Россия в ПАСЕ или нет. Главное, чтобы членские взносы туда не платили», — пишет Денис Р.

«Взносы им отрубите на корню! Платить бабло за то, чтобы тебя там хаяли, — такое себе удовольствие», — считает Василий Н.

Ряд пользователей ждёт от российского руководства более решительных действий, а также желает видеть, что русофобы из ПАСЕ не только не получают новых денежных поступлений от России, но и лишаются старых.

«Пусть Россия не только приостанавливает членство в ПАСЕ, но пускай теперь эти делегаты добиваются того, чтобы организация наши деньги обратно вернула! А то устроились, блин, фашисты! За наши же деньги нас и хаяли!» — возмущается Надежда С.

«Опять ни рыба ни мясо. Вот за такую раскоряку и пинают нас. А чтобы выйти совсем, что мешает?» — задаёт вопрос Валерий В.

Отдельные комментаторы уверены, что без жёстких и чётких действий со стороны России Запад не станет относиться к нашей стране с уважением.

«Как надоели эти чинуши от политики. Нас в дверь, а мы в окошко лезем. «Вы нас не выгоните, мы только отойдем покурить», — вот как эта приостановка деятельности в ПАСЕ звучит. Нас так никто уважать не будет», — считает Вадим И.

Напомним, 14 марта сенатор Александр Башкин заявил РИА Новости о том, что российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы и не будет принимать участия в заседаниях данной организации.