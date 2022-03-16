Москва, , 15:56 — REGNUM Презентацию информационной брошюры «25 вопросов о Крыме» провел в МИД РФ 16 марта постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Советский Союз активно распространял свою печатную продукцию за границей, потому что его тоже блокировали, но такой блокады как сейчас и такой информационной и экономической войны как сейчас против Советского Союза не было. Мы такого не переживали», — сказал он в ходе мероприятия.

Также Мурадов уточнил, что брошюру напечатают на 22 языках мира и в ней в вопрос-ответной форме говорится о том, из-за чего и для чего полуостров воссоединился с Россией. На обложке изображена визитная карточка полуострова — замок-дворец «Ласточкино гнездо».

«Она издана в условиях полной информационной блокады. Мы вынуждены вернуться к формату издания печатных материалов», — отметил вице-премьер крымского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Восьмую годовщину общекрымского референдума 2014 года, по итогам которого Крым и Севастополь вернулись в состав России, отмечают на полуострове 16 марта.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.