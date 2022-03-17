Москва, , 11:22 — REGNUM В настоящее время в России едва ли возможно возвращение смертной казни и, хотя отдельные партии делают заявления на эту тему для повышения рейтинга, организация референдума на эту тему — это совсем другой вопрос. Об этом 17 марта заявил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Точенов.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Партии могут делать какие угодно заявления, особенно в период, когда нужно повышать рейтинг и так далее. Это предложение партии, они имеют право на это», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Точенов указал на то, что его мнение не совпадает с мнением этих политических сил и указал на то, что не думает, что смертная казнь в РФ будет возвращена.

«О референдуме есть процедуры, прописанные, как он организуется и проводится. Можно заявить что угодно, но организовать — это уже другой вопрос», — добавил ответственный секретарь СПЧ.

Отметим, ранее Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) заявила, что намерена инициировать в стране референдум о возвращении смертной казни для наиболее тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода РФ из Совета Европы.