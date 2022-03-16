Ново-Огарево, Московская область, , 17:18 — REGNUM Запад нанёс сокрушительный удар по гегемонии доллара — теперь страны мира начнут избавляться от него. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Серьёзный удар нанесён по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как основной резервной валюте. Так, нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводит черту под надёжностью так называемых первоклассных активов. По факту и США. и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией», — заявил Путин.

«Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены», — указал он.