16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Законы военного времени, а ведущие западные СМИ ведут настоящую информационную войну против России, диктуют свои правила, в которой все средства хороши. Даже те, которые очень дурно пахнут

Владимир Бадмаев, , 10:27 — REGNUM Итальянские масс-медиа, или, иначе говоря, пропагандистская машина ЕС, выдали очередное доказательство «краха» российской экономики под натиском санкций. 14 марта новостной канал TGcom24 сообщил, что даже хлеб в Москве подорожал настолько, что его начали продавать в кредит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Батон Александр Полегенько © ИА REGNUM

В качестве доказательства журналисты представили некое фото, якобы сделанное в одном из московских магазинов, на котором виден нарезной батон за 143,75 рубля. На табличке рядом приписано, что батон можно купить в кредит на 12 месяцев. Очевидная фальшивость картинки не смутила корреспондента, чего не скажешь о читателях.

«Новость» собрала в соцсети более 1,5 тыс. комментариев, исключительное большинство которых касалось не ситуации в России, а умственных способностей автора текста и состояния итальянских СМИ. Многие при этом указывают на то, что Россия является одним крупнейших производителей зерна в мире.

«У самого большого экспортёра пшеницы в мире нет хлеба?» — удивился Роберто Б.

«Что цены растут, это ладно. Но писать, что покупают в рассрочку, — это слишком даже для вас», — считает Мануэла М.

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия богата зерном, продовольственным и энергетическим сырьём. Она самодостаточна. Это крупнейший производитель сырья. Меняйте профессию, вы превратились в национальный позор», — отметил Лука С.

«Я вчера купила у нас, в Италии, пшеничный хлеб по 6 евро за кг», — поделилась Эрика Ч.

«Да ладно! Смотрите, некоторые люди даже верят вам», — смеётся Лаура Р.

«Им проще отказаться от нас. Какой мерзкий пост, всё для создания напряжения. А потом кричите, что стремитесь к миру», — заявила Чинция В.

«А настоящие журналисты ещё существуют? Стыдно за вас», — спросил Давиде Т.

«Почему вы смеётесь? Не до смеха, только плакать, потому что скоро у нас на самом деле так будет», — считает Мария Г.

«У них столько пшеницы, что хватить накормить полмира, и у вас хватит смелости опубликовать эти статьи-шутки? Скорее начинайте говорить итальянцам правду! Через несколько месяцев мы будем платить по частям за хлеб с такой политикой правительства. За электричество и полный бак бензина уже сейчас можно начинать платить в рассрочку. Сегодня днём у самого дешёвого дистрибьютора в регионе купил метан по 3 евро за кг», — пишет Антонио С.

«Вам не стыдно писать такие новости? В Италии нужно давать по 15 лет тюрьмы для телеканалов, которые транслируют подобную чушь», — возмущается Марио П.

«Я не понимаю, как можно выставлять такие абсурдные новости? Понятно теперь, почему они не дают говорить российским журналистам», — заметил Рикки П.

«Через сколько дней вы скажете «русские едят детей»?» — интересуется Пьеранджело Г.

«Странно, можно увидеть реальные видео итальянцев, живущих в России, с переполненными продуктовыми магазинами. Они определённо более надёжны, чем ваши сообщения!» — заявил Риккардо Дз.

Покупатель в магазине © ИА REGNUM

«С ума сойти, живущие в Москве итальянцы опровергают то, что рассказывают итальянские СМИ. Никто ничего не заметил… Жизнь течёт как прежде, собственно, даже топливо там не подорожало. В супермаркетах можно найти всё… Газеты описывают в статьях ситуации, которые мы переживаем на Западе (великая мистификация фактов)», — добавил Лучано Л.

«Обычная кайзеровская пропаганда», — заключил Винченцо К.

Добавим, что спустя почти сутки после публикации новость «тихо» подверглась изменениям.

«Дальнейшее расследование позволило установить истину: это фейковые новости. Оригинальное изображение было размещено в 2020 году украинским сайтом, распространяющим антироссийские новости. Изображение чуть большего размера позволяет увидеть, что вторая часть знака могла быть отредактирована в Photoshop», — говорится в сообщении.

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