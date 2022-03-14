Владивосток, , 06:46 — REGNUM В рамках мер по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, товары и услуги на поддержку хлебопеков Приморья будет выделено 22 млн рублей. Деньги предусмотрены на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Хлеб Анна Алябьева © ИА REGNUM

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«В крае около 60 хлебопеков, предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию», — пояснили в минсельхозе Приморья.

Размер возмещения затрат на производство и реализацию увеличится с нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий сроком хранения до пяти суток.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии договорились с производителями хлебобулочной продукции не повышать цены на хлеб.