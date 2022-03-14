Москва, 14 марта 2022, 23:03 — REGNUM Об антикризисных мерах из второго пакета помощи строительной отрасли сообщил 14 марта вице-премьер Марат Хуснуллин. Новые антикризисные меры направлены на поддержку отрасли, а также граждан и застройщиков в сложившихся.
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По словам чиновника, второй пакет касается градостроительных и земельных отношений и вопросов государственной регистрации прав. Благодаря нововведениям процесс оформления разрешительной документации на строительство ускорится не менее чем на полгода.
Сокращается срок предоставления участков под строительство. В ряде случаев земельные участки могут быть предоставлены без торгов.
Также, и это важно для застройщиков, убран такой этап как повторная проверка госрегистратором прав на землю и соблюдения требований к ограничению использования земли — после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта.
Предусмотрены меры в защиту участников долевого строительства, для защиты которых банки будут продлевать действие счетов эскроу в случае задержки ввода объектов. Кроме того, правительство готовит постановление о том, что пени и штрафы за просроченные платежи ЖКХ не будут исчисляться, исходя из выросшей ставки Банка России.
Появляются, благодаря новым мерам, возможности продления без торгов договоров аренды государственного и муниципального имущества, а при необходимости в течение 2022 года по таким договорам будет снижена арендная плата до рубля.
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