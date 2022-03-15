Ульяновск, , 10:35 — REGNUM В Ульяновской области изменят сроки оплаты ряда налогов. Об этом заявил 15 марта губернатор Алексей Русских на заседании штаба по развитию региона, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Власти разрабатывают региональные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Глава региона заявил, что готовится постановление о переносе сроков платежей по налогу по упрощённой системе налогообложения.

Алексей Русских уточнил, что срок уплаты налога по итогам работы в 2021 году перенесут на 30 июня, что «практически на квартал высвобождает денежные средства для предприятий» МСП. Также планируется сместить квартальных выплат: за I квартал платежи перенесут на 30 сентября, за II и III кварталы — на 15 декабря.

Изменения коснутся и единого сельскохозяйственного налога. Губернатор анонсировал, что на 15 декабря 2022 года будут перенесены сроки уплаты платежа за 2021 год и аванса за 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разрабатывают новые меры поддержки для бизнеса в условиях санкционного давления. Ранее предприниматели предложили, в частности, предоставить возможность получения социального имущественного вычета за обучение самозанятых, снизить административные барьеры и упростить отдельные процедуры ведения бизнеса.

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