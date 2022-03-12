Курган, 12 марта 2022, 14:51 — REGNUM Санкции стран ЕС и США в отношении России придадут дополнительную возможность развития для отечественных производителей, которые в силу раскрученности крупных зарубежных брендов раньше проигрывали им на рынке. Об этом 12 марта заявил заместитель главы региона Константин Малышев.

Администрация Курганской области
Администрация Курганской области
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В Курганской области в условиях санкций динамично набирает обороты строительство и ремонт социальных объектов, уверенно продолжается строительство школ и детских садов, хирургического корпуса онкодиспансера, детской поликлиники.

Замгубернатора отметил, что на заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности губернатор Зауралья Вадим Шумков дал поручение пересмотреть проектно-сметную документацию строящихся и ремонтируемых объектов на предмет замены импортных составляющих в строительных ресурсах, в том числе из списка 48 стран, внесённых правительством РФ в перечень недружественных государств на продукцию отечественных производителей.

«Мы уже начали эту работу. Она будет проведена в строгом соответствии с действующим законодательством, а также с учётом уже внесённых изменений в законы, регулирующие строительную деятельность. Считаю, что данные меры не только позволят нам продолжать двигаться по строительству и ремонту соцобъектов в условиях санкций, но и придадут дополнительную возможность развития для региональных и отечественных производителей в целом. Российские производители качественной продукции, которые, возможно, в силу раскрученности крупных зарубежных брендов, раньше проигрывали им на рынке, не уступая в качестве, теперь смогут проявить себя, получат возможность расширить производство, создавать новые рабочие места», — считает Константин Малышев.