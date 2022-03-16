Южно-Сахалинск, , 10:39 — REGNUM Антироссийские санкции не должны вызывать опасений. Они, по мнению председателя Сахалинской федерации Армейского рукопашного боя Евгения Пряхина, станут новой точкой роста для экономики страны.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я горжусь тем, что я русский! Горжусь своей страной. Конечно же я пристально слежу за ситуацией, которая разворачивается на Украине. Специальная операция нашей страны призвана остановить националистов, пресечь давление на простых граждан. Что касается экономических санкций, которые введены против нашей страны, они не вызывают опасений. Любые ограничения — это точка роста для нашей экономики, для отраслей внутри страны — это послужит импульсом к новому развитию», — процитировали Пряхина в телеграм-канале правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе наступления освобождены населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка и Васильевка, и ведутся бои за Верхнеторецкое. Об этом 16 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.