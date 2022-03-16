Волгоград, , 12:18 — REGNUM Новую линейку товаров готовится запустить крупный производитель бытовой химии Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Химик в лаборатории Https://www.volgograd.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Компания, выпускающая продукцию для клининговых организаций, автомоечных станций, предприятий гостиничного и ресторанного сервиса, медучреждений, приступает к производству зубной пасты, шампуней и бальзамов для волос и средств по уходу за кожей.

«Любой кризис — это время возможностей. Конечно, сейчас у нас есть ряд проблем, но вместе с тем мы продолжаем развивать новые линейки продуктов, перестраиваем линии поставки сырья, переходим на контейнерные перевозки и готовы прирасти в этом году больше, чем планировали. Готовы закрыть все потребности российского рынка в той продукции, которую мы делаем и занять ниши ряда зарубежных производителей бытовой химии, которые уходят с российского рынка либо существенно повышают цены», — отметил генеральный директор ООО «ТД Грасс» Михаил Грачев.

По итогам 2021 года 65 волгоградских предприятий произвели 87 видов импортозамещающей продукции на общую сумму более 70 млрд рублей.