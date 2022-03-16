Волгоград, 16 марта 2022, 12:18 — REGNUM Новую линейку товаров готовится запустить крупный производитель бытовой химии Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Компания, выпускающая продукцию для клининговых организаций, автомоечных станций, предприятий гостиничного и ресторанного сервиса, медучреждений, приступает к производству зубной пасты, шампуней и бальзамов для волос и средств по уходу за кожей.
По итогам 2021 года 65 волгоградских предприятий произвели 87 видов импортозамещающей продукции на общую сумму более 70 млрд рублей.