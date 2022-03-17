Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Высвобожденные из американского стратегического резерва 30 млн баррелей нефти получат семь американских компаний. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Минэнерго США.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как следует из распространённого документа, «контракты были выданы на все 30 млн баррелей», которые выставлялись правительством США на продажу. Всего на уведомление откликнулись 13 компаний, подавших 109 заявок.

пресс-служба Минэнерго США «Контракты были выданы следующим семи компаниям: Atlantic Trading & Marketing (1,05 млн баррелей), Chevron USA (1,265 млн баррелей), Gunvor USA (0,350 млн баррелей), Marathon Petroleum Supply and Trading (16,06 млн баррелей), Motiva Enterprises (2,55 млн баррелей), Phillips 66 Company (4,2 млн баррелей), Valero Marketing and Supply Company (4,75 млн баррелей)».

Высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва ранее распорядился президент США Джо Байден. Эта мера связана с ситуацией вокруг Украины и скоординирована ещё с 30 странами — членами Международного энергетического агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден заявил о готовности США и американских союзников в случае необходимости высвободить дополнительные объёмы нефти из своих стратегических запасов.

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