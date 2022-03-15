Москва, , 13:50 — REGNUM В профсоюзных организациях не фиксируют «вала увольнений» и массовой безработицы. Об этом ТАСС заявил замглавы ФНПР Александр Шершуков.

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«По тем организациям, где есть профсоюзные структуры, ‑ и мы можем оценивать только там — вала увольнений, безработицы на настоящий момент нет. Даже на тех компаниях, которые об этом [приостановке деятельности] заявили, например, к ним относится автомобилестроение, они уже сталкивались еще до последнего вала санкций с эпизодической приостановкой работы. При том, что работникам продолжают выплачивать две трети заработной платы, и в этом смысле работодатель выполняет свои обязанности по трудовому законодательству», — сказал Шершуков.

По его словам, не наблюдаются и нарушения выплат в группе профсоюзов из предприятий автомобилестроения, а также авиационной и оборонной промышленностей.