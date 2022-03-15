Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM «Петербургский тракторный завод» (входит в группу компаний «Кировский завод») может выпустить комплектующие для сельскохозяйственной техники Ленинградской области взамен тех, что оказались недоступны из-за санкций. Об этом 15 марта заявил исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сельскохозяйственные работы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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«У нас есть замечательный ещё с советских времён Кировский завод. Он уже сейчас осваивает определённую номенклатуру сельскохозяйственной техники. Я очень надеюсь, что при соответствующем стимуле мы будем выпускать здесь замену импортным составляющим», — сказал Игорь Муравьёв.

Однако вопрос запчастей, которые нужны уже сейчас, стоит более чем остро. В юго-восточной Азии появляются аналоги, но малый и средний бизнес Ленобласти и Петербурга за счёт производственных площадей может часть номенклатуры заместить. Такие примеры были уже ранее.

Решение проблемы существующей зависимости от западной техники и комплектующих может состоять в поиске отечественных аналогов и в запуске производства на собственных площадках.

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