Москва, , 14:42 — REGNUM Правительство постарается не допустить роста безработицы с помощью организации общественных работ. Об этом 17 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Свыше 25,5 млрд рублей мы направим на создание в российских субъектах временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места», — указал он.

Помимо этого, будут расширены возможности службы занятости: если раньше туда могли обратиться только безработные, то в течение текущего года это смогут делать и граждане, находящиеся под риском увольнения.

«Например, если компания уже объявила, что планирует сокращения, либо закрытие», — подчеркнул премьер-министр.