Москва, , 08:34 — REGNUM Крупные иностранные фармацевтические компании отказались от проведения в России клинических исследований лекарственных препаратов. Об этом 17 марта сообщает газета «Ведомости».

Лекарство Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Среди компаний, принявших такое решения, называются Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD. Причиной решения стала ситуация на Украине. Так, американская Pfizer перенесёт все испытания за пределы Российской Федерации. Уточняется, что речь идёт о четырёх онкологических препаратах.

В материале говорится, что продажи Pfizer в России за 2021 год составили 52,8 миллиарда рублей.