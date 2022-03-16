Москва, , 18:38 — REGNUM Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов назвал историческим и пророческим выступление президента России Владимира Путина на совещании по мерам поддержки регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Вячеслав Никонов Government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Это поистине историческая речь президента России, возможно, самая важная за все время его пребывания на посту главы государства. Это речь не просто программная, но и мировоззренческая, в значительной степени — пророческая», — отметил Никонов.

По его мнению, так бросить вызов глобальному западному доминированию, как это сделал сегодня Путин «не удавалось никому и никогда».

«Путин назвал вещи своими именами. Это прозвучало искренно, сильно и безоговорочно», — подчеркнул парламентарий.

Никонов полагает, что Запад не услышит Путина, или, как всегда, перевернет все с ног на голову.

«Но мир услышит. И Россия услышала», — констатировал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Нечаев: Путин обозначил курс на новую экономическую политику