Москва, , 16:01 — REGNUM Решение закрыть воздушное пространство нанесло Западу несоизмеримо больший ущерб, чем России. Об этом 17 марта заявил главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самолет Mil.ru

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Закрыв небо для России Запад увидел, что ответный шаг Москвы причинил ему несоизмеримо больший ущерб. Дело в том, что во время пандемии из РФ в страны Евросоюза летало несколько рейсов и их отмены никто даже не заметил, пояснил эксперт.

«Наши компании в минувшем году — единичные рейсы (в страны Евросоюза — прим. ИА REGNUM). Большого ущерба этим (закрытием своего воздушного пространства — прим. ИА REGNUM) они нам не нанесли. Но сами европейские компании потеряли большой рынок Юго-Восточной Азии. И посмотрев на это они поняли, что надо это уравновесить и стали задерживать наши самолеты в других странах. Нашим компаниям пришлось отказаться от вылетов за рубеж», — сказал Гусаров.

В итоге началась перерегистрациях российских самолётов из иностранной юрисдикции в российскую. И тогда Запад увидел, что Россия преодолевает санкции в авиационной отрасли, высказал своё мнение эксперт.

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