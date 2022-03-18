Москва, , 02:27 — REGNUM Заявления о приостановке деятельности в России от известных иностранных брендов вызвал рост спроса на обувь. В частности, за первые две недели марта российские магазины продали на 57% обуви больше, нежели за аналогичный период в феврале, сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Сундук для обуви Елена Несмеянова © ИА REGNUM

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«За первые две недели марта россияне купили 8,3 млн пар обуви, за аналогичный период февраля — 5,3 млн пар», — заявили в центре.

Отмечается, что средняя цена на пару обуви в марте составила 2651 рубль. В первые две недели февраля этот показатель составлял 2227 рублей. При этом центр указывает, что из-за заявлений иностранных корпораций о приостановке деятельности в России у российских жителей выросли расходы на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нидерланды заблокировали российские активы на территории страны стоимостью более 200 млн евро. При этом в Амстердаме пообещали, что продолжат блокировать счета и активы.