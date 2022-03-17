Псков, , 09:38 — REGNUM Наиболее чувствительной для населения темой в настоящее время является рост цен. При этом антимонопольные органы медленно реагируют на их необоснованный рост. Об этом заявил 17 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников по результатам заседания оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона.

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«Мы со своей стороны делаем всё необходимое, чтобы у региональной антимонопольной службы была объективная информация о выявленных нарушениях, доводим до УФАС все сигналы жителей. Пока реакция недостаточная», — рассказал губернатор.

Он привёл в пример ситуацию с подорожанием сахара в магазинах региона, которая стала проблемной ещё в начале марта, но «только к 17-му марта ожидаются результаты проверок цепочек поставок».

«Сейчас нужен совсем другой темп работы. Как два года назад Роспотребнадзор в одночасье стал одним из важнейших ведомств страны, так и сейчас антимонопольщики должны сделать всё, чтобы наших жителей не обирали спекулянты», — заявил Ведерников.

Коснувшись ситуации на лекарственном рынке, глава Псковской области отметил, что в вопросах льготного лекарственного обеспечения и запасов препаратов в учреждениях здравоохранения в настоящий момент серьёзных рисков нет.

«Есть запас на полгода, дополнительно поручил выделить средства на формирование годового запаса. По ассортименту в аптеках работаем адресно. Мы фиксируем все обращения, оперативно направляем запросы и заявки в федеральные ведомства — Минздрав, Росздравнадзор, Минпромторг», — рассказал губернатора.

По пего словам, многие препараты физически не могут поставить в нашу страну из-за сложностей с логистикой, решением этой проблемы занимаются федеральные структуры.

«Рост цен есть, но пока в пределах разумного — порядка 10%. Организуем ежедневный мониторинг основных групп лекарств и товаров, в случае резкого роста будем подключать ответственные структуры. Тема жизненно важная, реакция будет жёсткой», — заверил Михаил Ведерников.