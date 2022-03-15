Лондон, , 15:12 — REGNUM Цена газа в Европе поднялась выше отметки в $1400 за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов 15 марта.

Газопровод Gazprom.ru

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Так, на лондонской бирже ICE цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1416 за 1 тыс. кубометров. С начала торгов стоимость газа растёт на 8,7%.

При этом на открытии торгов цена впервые с 28 февраля опускалась ниже $1200 за 1 тыс. кубометров.

В целом, как сообщало ИА REGNUM, биржевые котировки на газ растут на фоне введения странами Запада антироссийских санкций из-за проводящейся на Украине военной спецоперации.

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