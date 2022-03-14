Токио, , 06:35 — REGNUM Решение о приостановке поставок в Россию в связи с ситуацией на Украине приняло руководство японской компании Ricoh, специализирующаяся на производстве копировальной техники, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств. Об этом 14 марта сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой компании.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В связи со сложившимися обстоятельствами, компания учредила кризисную команду, задача которой — обеспечение безопасности для сотрудников и членов их семей в районах возле Украины. Кроме того, объявлена приостановка экспорта в Россию всех видов устройств, производимых компанией.

Также отмечается, что компания будет оказывать поддержку людям, пострадавшим в результате кризиса, связанного с происходящим на Украине. В частности, Ricoh сделает пожертвования в Общество Международного Красного Креста через своё европейское торговое отделение Ricoh Europe.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония опубликовала список продукции, попавшей под запрет для ввоза в Россию.

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