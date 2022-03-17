Вологда, 17 марта 2022, 16:02 — REGNUM В Вологодской области ставку по программе семейной ипотеки снизили на 4,5%, сообщает региональное правительство.
Напомним, в регионе продолжает действовать программа льготного ипотечного кредитования. По условиям этой программы жители региона, у которых, начиная с 1 января 2018 года, родился ребенок, а также молодые (до 35 лет) и многодетные семьи с детьми могут получить ипотечный заем по сниженной процентной ставке.
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Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти попросили поддержать предприятия ЛПК.