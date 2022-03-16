Сыктывкар, 16 марта 2022, 10:23 — REGNUM В Коми резко увеличился спрос на лекарства, сообщает республиканский минздрав.
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«Жители республики скупили многие препараты и теперь их нет в аптеках. Но не стоит паниковать, скоро все лекарства, которые временно закончились, поступят в аптеки и медучреждения. Здесь дела обстоят, как с сахаром. Люди создали искусственный спрос», — говорится в сообщении ведомства.
В минздраве напомнили, что многие лекарства производятся в России, а сырьё для них доставляют из Китая и Индии, которые не ввели санкции против страны.
«Сейчас существует дефицит лекарств по льготным рецептам, но в министерстве настроены на российское производство и альтернативную терапию», — сообщили в минздраве.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о ввозе лекарств на фоне санкций внесен в Госдуму.