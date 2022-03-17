Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM За более чем две недели марта количество зрителей в кинотеатрах Санкт-Петербурга сократилось на 70%, по сравнению с февральскими показателями. Такой статистикой 17 марта поделился представитель Ассоциации владельцев кинотеатров в Петербурге Виктор Рудман, сообщает 78.ru.

В зрительном зале © Пресс-служба фестиваля «Пилот»

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Санкции Запада в отношении России лишили кинотеатры возможности проката новых иностранных кинолент. Так, буквально за день-два до премьеры отменился прокат фильма серии «Бэтмен».

Жители Петербург могут увидеть из зарубежного только те фильмы, что появились в прокате ранее. Как, например, «Анчартед» или «Смерть на Ниле».

Далеко не все отечественные киноленты смогут составить конкуренцию западным по кассовым сборам. Эксперт отметил, что из сотни российских фильмов примерно пять лент привлекают массового зрители, все остальные остаются без особого внимания.

«У российского зрителя отсутствие интереса к нашему кино. Нужно очень серьезно работать над качеством контента. Если мы говорим об импортозамещении, оно наступит очень нескоро. Возможно, к тому времени, когда это произойдёт, уже кинотеатров не останется», — рассуждает Виктор Рудман.

Некоторые сети кинотеатров уже задумывается о том, чтобы прекратить свою работу. По оценке эксперта, при сохранении нынешних условий и влиянии санкций кинотеатры не продержатся больше трёх месяцев.

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