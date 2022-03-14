Ульяновск, , 14:16 — REGNUM В Ульяновской области приостанавливает работу японская компания Bridgestone, где работают около 1 тыс. жителей региона. При этом предприятие продолжит выплачивать персоналу зарплату, «а с апреля запланировано её повышение», заявил в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Промышленность в России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава региона сообщил, что встречался с руководством завода Bridgestone. По его словам, компания «вынуждена объявить о приостановке работы» предприятия на территории Ульяновской области. Причиной стали «сложности, которые мешают в настоящее время обеспечить стабильную работу завода».

Алексей Русских отметил, что на заводе работают около 1 тыс. жителей Ульяновской области.

«Bridgestone продолжит поддерживать персонал: предприятие будет выплачивать людям зарплату, а с апреля запланировано её повышение. С руководством завода мы остаёмся на связи. Перед нами сейчас стоит общая задача оперативно реагировать на все вызовы в сфере занятости», — написал ульяновский губернатор.

Напомним, что завод Bridgestone по производству шин в Ульяновской области был построен в сентябре 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта стало известно о том, что японский производитель шин Bridgestone с 18 марта намерен приостановить производство в Ульяновске. В компании заявили о перебоях «в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валют», ссылаясь на то, что эти факторы «серьёзно сказываются на возможности обеспечить стабильное производство в России».

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