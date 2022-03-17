Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге есть в наличии достаточное количество основного ассортимента инсулина, а зарубежные препараты заменяемы на российские. Об этом сообщил 17 марта губернатор региона Александр Беглов.

Инсулин stevepb

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По его словам, препараты для диабетиков отечественного производства обладают большей гарантией безопасности, так как от первого до последнего этапа они производятся в России.

«Технологически эти лекарства ничем не отличаются от импортных. Кроме того, перед запуском производства нового препарата специалисты проводят серию исследований, лекарство обязательно проходит контроль качества», — заверил глава города.

Одна из компаний, которая производит самые востребованные инсулины, в том числе во флаконах, картриджах и шприц-ручках, располагается в Петербурге — предприятие «Герофарм». Здесь выпускаются «РинГлар» (гларгин) и «РинЛиз» (лизпро) и «РинЛиз Микс 25» (лизпро двухфазный), «Ринсулин Р» и «Ринсулин НПХ» (человеческий генно-инженерный инсулин), «Ринфаст» (аспарт) и «Ринфаст Микс 30» (аспарт двухфазный).

«Поступающие в аптеки партии — это завершенные городские закупки с фиксированными ценами. Поставщики уже подтвердили готовность продолжать дальнейшее сотрудничество в прежних объемах», — написал Александр Беглов в своем Telegram-канале.

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