Москва, , 13:21 — REGNUM Несмотря на «все известные факторы», российско-иранский товарооборот увеличивается рекордными темпами. Об этом 15 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Отрадно, что несмотря на все известные факторы наш товарооборот уверенно растет рекордными темпами», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Ираном увеличился почти на 80% и превысил $4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран готовят документы, которые должны зафиксировать высокое качество партнёрства между двумя странами.