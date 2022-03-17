Москва, , 13:26 — REGNUM Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) будет увеличен до 1 млн рублей, изменение вступит в силу 1 мая 2022 года. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба Банка России.

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Об изменении лимита с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей говорится в проекте указания ЦБ. Торгово-сервисные предприятия смогут активнее предлагать клиентам оплату через СБП — операцию, для которой не нужна банковская карта.

«Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы», — говорится в сообщении.

Кроме того, решение позволит сократить для торговых предприятий издержки на прием безналичных платежей.

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