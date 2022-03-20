Очередная волна коронавируса идёт на спад. В России ежедневно снижается количество и заболевших, и госпитализированных. Это позволило властям снять ряд пандемийных ограничений. Регионы постепенно отменяют QR-коды, но по-прежнему призывают пройти вакцинацию. Мировая статистика также говорит об уменьшении числа случаев заражения ковидом и смертности от него. Страны постепенно отменяют ковид-паспорта и открывают свои границы. Специалисты говорят, что вирус продолжит циркулировать, но вероятность, что люди перестанут болеть тяжело и массово, высокая. Читайте также: Коронавирус в России: COVID отступает, ограничения снимают И ещё: Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? — все новости

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:33 11.03.2022 В Азербайджане медики в течение 10 марта выявили 270 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6356 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Азербайджане выявили за сутки 270 случаев заражения коронавирусом

08:37 11.03.2022 Вакцинация против коронавируса в Карелии. gov.karelia.ru

08:40 11.03.2022 За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 81 носитель коронавируса, с начала 2022 года — 31 522. Об этом сообщили 11 марта в региональном правительстве. Об этом: В Хакасии коронавирус победили ещё 508 человек

08:42 11.03.2022 В Казахстане за сутки выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Казахстане за сутки выявили почти 120 заражений коронавирусом

08:48 11.03.2022 В Ульяновской области работникам поликлиник в условиях пандемии коронавируса продолжают помогать студенты. Также привлекаются сторонние транспортные средства. Читайте подробнее: Ульяновским врачам помогают более 100 студентов

08:54 11.03.2022 В Дагестане до конца марта 2022 года будут сняты практически все ограничения, введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Так, ожидается отмена QR-кодов при посещении общественных мест, будут открыты вновь банкетные залы и детские игровые комнаты. Читайте подробнее: В Дагестане отменили QR-коды и другие ограничения

09:01 11.03.2022 Мэр столицы Южной Кореи О Сэ Хун получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный источник. Об этом: Мэр столицы Южной Кореи заразился коронавирусом

09:01 11.03.2022 Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом сообщили 11 марта в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба. Читайте также: В Хакасии скончались ещё четыре ковид-пациента

09:03 11.03.2022 В Удмуртии по состоянию на 11 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 455 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 137 606 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 158 017 случаев заражения коронавирусом, из них 375 — за минувшие сутки. Читайте также: В Удмуртии после COVID-19 выздоровели 455 человек за день

09:05 11.03.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 марта прививку от коронавируса сделали 694 054 человека. Второй компонент препарата получили 547 714 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: Более 694 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса

09:12 11.03.2022 Минпросвещения РФ: ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной, только в трех школах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.

09:13 11.03.2022 По данным министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Брэда Хаззарда, в настоящее время на территории Сиднея и его окрестностей распространяется новая разновидность, подштамм «Омикрона», которая может привести к кратному увеличению числа новых случаеd коронавируса в ближайшее время. Об этом 11 марта сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Сиднее рассказали об опасности новой разновидности штамма «Омикрон»

09:16 11.03.2022 Выступая на пресс-конференции, 11 марта министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в настоящее время медицинские власти страны активно изучают вопрос о составлении рекомендации гражданам повторно прививаться от COVID-19 четвертой дозой разрешенных вакцин. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии анонсировали начало ревакцинации четвертой дозой от COVID-19

09:21 11.03.2022 За минувший день в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, зарегистрировано 14 034 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Данная цифра меньше, чем аналогичный показатель сутками ранее, но больше, чем за прошлое воскресенье, 6 марта. Об этом 11 марта сообщил телеканал Nine News. Об этом: В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили еще 14034 носителя SARS-CoV-2

09:22 11.03.2022 11 марта премьер-министры штатов и главы правительств территорий Австралии соберутся на заседании Национального кабинета. Главной темой встречи станет ответ федерального правительства и местных властей на будущее распространение новой разновидности штамма «Омикрон», передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии на борьбу с COVID-19 и гриппом выделят еще $2,1 млрд

09:33 11.03.2022 В Республике Алтай за последние сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 стали 636 человек. Читайте подробнее: На Алтае выросло число жертв коронавируса

09:34 11.03.2022 В Чечне сняли все ограничения по COVID-19, заявил Рамзан Кадыров.

09:40 11.03.2022 В Красноярске межрайонная клиническая больница №4 возвращается к обычному режиму работы, инфекционный госпиталь закрывается. Об этом сообщили 11 марта в оперативном штабе региона. Читайте подробнее: Инфекционный госпиталь закроют в Красноярске

09:55 11.03.2022 В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 3883 человека. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Челябинской области вылечились ещё 3883 ковид-пациента

09:56 11.03.2022 Учреждения образования Амурской области возвращаются к обычному режиму работы. Все дети будут приходить на занятия в одно время. Читайте также: В школах Приамурья частично отменят антиковидные меры

10:05 11.03.2022 В Оренбурге рассмотрена апелляция перевозчика по делу об административном штрафе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда. Решение о штрафе в размере 50 тыс. рублей оставлено без изменения. Перевозчик привлечен к административной ответственности за то, что перевозил пассажиров без защитных масок в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом: В Оренбурге перевозчик не смог оспорить штраф за пассажиров без маски

10:06 11.03.2022 В Орловской области постепенно снижается количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, с 11 марта будет свернуто ещё 205 ковидных коек, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области по итогам заседания оперштаба 10 марта. Об этом: В Орловской области сворачивают коронавирусные койки

10:17 11.03.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 13 873 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1543 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 11 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1500 носителей коронавируса

10:19 11.03.2022 В Республике Крым госпитализированы 107 пациентов с коронавирусом, данные за сутки 11 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 10 марта, сообщалось о госпитализации 63 человек с ковидом. Читайте подробнее: В Крыму за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19

10:21 11.03.2022 Студенты Уральского государственного лесотехнического университета, привившиеся от COVID-19, получат материальную помощь. Ее размер составит 2 тысячи рублей. Информация опубликована на сайте учебного заведения. Подробности в материале: Уральским студентам заплатят за прививку от COVID-19

10:29 11.03.2022 Ранее введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на регулярное и нерегулярное авиационное сообщение с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Ираном снимает на взаимной основе Россия. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Росавиации. Подробности в материале: Россия сняла связанные с COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран

10:32 11.03.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:33 11.03.2022 В Бурятии за сутки госпитализировали ещё 59 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего к настоящему времени в ковидных стационарах республики лечатся 672 пациента Читайте подробнее: В ковид-стационарах Бурятии лечатся 672 пациента

10:35 11.03.2022 Росавиация сняла введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран. Об этом 11 марта сообщили в Росавиации. Читайте также: Росавиация сняла ограничения на полеты в восемь стран

10:38 11.03.2022 В ходе 1044 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 284 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 280 случаев заражения коронавирусом

10:44 11.03.2022 Проведение диспансеризации и профилактических осмотров возобновляется в Крыму с 11 марта, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения. Об этом: В Крыму возобновили проведение диспансеризации и профосмотров

10:51 11.03.2022 В Карачаево-Черкесии зафиксирован рекордно низкий показатель госпитализированных с COVID-19. В ковидных госпиталях проходят лечение всего 150 пациентов, последний раз такое количество больных фиксировалось в июне 2021 года, сообщили 11 марта в пресс-службе главы и правительства региона. Об этом: В Карачаево-Черкесии число пациентов ковид-госпиталей снизилось до 150

10:53 11.03.2022 9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. «Полеты будут осуществляться на взаимной основе между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Иран на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей», — говорится в сообщении Росавиации 11 марта. Авиакомпаниям при выполнении регулярных и нерегулярных полетов необходимо соблюдать положения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».

10:59 11.03.2022 В Армении за последние сутки медики провели 2759 исследований на коронавирус, из которых 128 показали положительный результат. Об этом 11 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте подробнее: В Армении выявили более 120 случаев заражения коронавирусом

11:02 11.03.2022 Российские объекты фитнес-индустрии нужно вовлекать в государственные программы восстановления для переболевших COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы Ассоциации операторов фитнес-индустрии о предстоящем сжатии данного рынка на 40−50%. «Во время серьезного снижения курса национальной валюты всегда сокращался сектор услуг, потребители отказывались от необязательных или возможных к переносу на будущее трат. Очевидно, что фитнес-услуги являются важными, но не определяющими в жизни, что и учитывается в прогнозах Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), — сказал Цыганов. — Но это касается новых абонементов, но не действующих, которыми продолжают пользоваться многие потребители. Сегодняшняя ситуация накладывается на период практически двухлетних коронавирусных ограничений, что также должно учитываться». Читайте также: Эксперт объяснил, как власти РФ могли бы поддержать фитнес-индустрию

11:04 11.03.2022 В Чечне отменены все ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об отмене запретов заявил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом: Кадыров отменил все ограничения по коронавирусу в Чечне

11:13 11.03.2022 В Брянской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 1342 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в региональном оперативном штабе. С диагнозом COVID-19 госпитализировано ещё 49 человек, скончались от осложнений девять жителей. Подробности в материале: В Брянской области ещё 1342 жителя завершили лечение от COVID-19

11:13 11.03.2022 Производство вакцины против коронавируса в Испании. (сс) Emiliano García-Page Sánchez

11:22 11.03.2022 В Адыгее с 9 марта начали работать в штатном режиме все поликлиники. Жителям республики вновь доступны плановая медицинская помощь и прохождение диспансеризации. Читайте также: В Адыгее все поликлиники вернулись к оказанию плановой медпомощи

11:31 11.03.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 5005 человек. Об этом 11 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,97 млн жителей Южной Кореи

11:31 11.03.2022 По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в РФ проведено 250 тысяч тестов на коронавирус.

11:33 11.03.2022 В Москве за сутки выявлено 2102 новых заболевших коронавирусом.

11:33 11.03.2022 Статистика на 11 марта в России: за сутки госпитализировано 7566 человек (на 19,5% меньше по сравнению с 10 марта), выписано в связи с выздоровлением 151 210 человек (на 1,7% больше по сравнению с 10 марта), выявлено 50 743 новых случая COVID-19, подтверждено 674 летальных исхода.

11:39 11.03.2022 В Саратовской области с симптомами COVID-19 за минувший день госпитализировали 142 пациента, выписали по выздоровлении 3532 человека. Всего по состоянию на 11 марта выздоровел 188 331 пациент. С начала пандемии подтвердили 224 462 случая заражения коронавирусом, в том числе 1488 — новых. За сутки умерли восемь носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5728 человек. Читайте также: В Саратовской области за сутки выздоровели более 3,5 тыс. ковид-пациентов

11:40 11.03.2022 В Краснодарском крае за сутки госпитализированы 266 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликованы 11 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 10 марта, в больницы поступили 239 пациентов с COVID-19 Читайте подробнее: На Кубани за сутки госпитализировали 266 ковид-пациентов

11:42 11.03.2022 За сутки в Пензенской области выявили 1233 случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2168 пациентов. В стационары за прошлый день доставили 111 носителей инфекции. Всего по состоянию на 11 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 168 782 случаев. Выздоровели 124 109 пациентов, скончались 5399 человек. За сутки умерли 16 инфицированных. Об этом: В Пензенской области за сутки после COVID-19 выписали более 2 тыс. человек

11:46 11.03.2022 В Татарии за последние 24 часа подтвердили 638 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 146 заболевших. По состоянию на 11 марта всего в республике зарегистрировано 129 356 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 106 681 пациент, скончались 1777 человек. За сутки больничный закрыли 2709 пациентов, умерли пятеро инфицированных. Подробности в материале: В Татарии за сутки в ковид-госпитали доставили 146 пациентов

11:48 11.03.2022 В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 41 пациент, выявлено 19 новых носителей коронавируса. Подробности в материале: В Туве коронавирус победили ещё больше 40 человек

11:50 11.03.2022 В Воронежской области за минувшие сутки в больницы попали 215 пациентов с заражением коронавирусом, данные опубликованы 11 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 10 марта, сообщалось о госпитализации 248 пациентов с COVID-19. Об этом: В Воронежской области госпитализированы 215 ковид-пациентов за сутки

11:50 11.03.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом (10 марта — 255), выздоровели 4759 человек. Об этом сообщили 11 марта в федеральном оперштабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае выздоровели ещё почти 5 тысяч ковид-пациентов

11:53 11.03.2022 Санкт-Петербург вновь стал лидером в РФ по количеству выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщили в федеральном оперштабе. Читайте подробнее: Петербург вернул лидерство по суточной заражаемости коронавирусом

12:03 11.03.2022 В Пермском крае в ковидные отделения поступили за сутки 139 пациентов, что на 50 меньше, чем днем ранее. Об этом 11 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в стационарах лечение получает 2001 пермяк. В тяжелом состоянии находятся 211 пациентов. Из них 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписали 4794 пациента. Жертвами заболевания стали 15 пермяков. Об этом: В ковидные центры Прикамья за сутки поступили 139 пациентов

12:03 11.03.2022 В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 25 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 11 марта в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: За сутки в Красноярском крае скончались 25 пациентов с COVID-19

12:06 11.03.2022 В Воронежской области рассматривают вопрос о полной отмене ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, для экономики. При этом меры эпидбезопасности для населения продолжат действовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 11 марта. Читайте также: Воронежские власти анонсировали отмену всех ковид-ограничений для экономики

12:13 11.03.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 35 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 11 марта. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 156 человек. Днём ранее, 10 марта, в регионе было зарегистрировано 207 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 98 191 человека. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки госпитализированы 35 ковид-пациентов

12:13 11.03.2022 Согласно данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 74 818 носителей коронавируса, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили 74 тысячи носителей коронавируса

12:15 11.03.2022 В ковидные госпитали Оренбургской области за сутки поступил 121 пациент. Это на 46 человек меньше, чем днем ранее, сообщает 11 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. В настоящее время в больницах находятся 800 человек. Состояние 224 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 45 человек, еще 488 пациентов находятся на кислородной поддержке. Читайте подробнее: В Оренбуржье госпитализирован ещё 121 пациент с COVID-19

12:17 11.03.2022 Несмотря на ослабление пандемии коронавируса, жители Аргентины, привившиеся российской вакциной «Спутник V», не могут выехать за границу, поскольку данная вакцина так и не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает новостное агентство Perfil. Подробности в материале: Привитые «Спутником V» граждане Аргентины не могут выехать за рубеж

12:17 11.03.2022 За прошедшие сутки в Омской области госпитализировали 62 человека с диагнозом COVID-19 (10 марта — 181). Об этом сообщили 11 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Омской области за сутки госпитализировали 62 пациента с коронавирусом

12:18 11.03.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 11 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 2300 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: За сутки после COVID-19 выздоровели более 10 тысяч новосибирцев

12:20 11.03.2022 Ситуация с СOVID-19 в регионах РФ. 11.03.2022

12:26 11.03.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 11 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 2102 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 887 случаев больше аналогичного показателя 10 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1215 человек, а днём ранее — у 1292 жителей Москвы. Читайте подробнее: Заболеваемость COVID-19 в Москве вновь начала расти

12:32 11.03.2022 В Татарии по состоянию на 11 марта от коронавируса первым компонентом вакцинированы 2 млн 475 тыс. 99 человек. Второй компонент вакцины получил 1 млн 925 тыс. 721 житель. Повторно вакцинировано более 30% населения от планового показателя, или 258 551 человек. Среди населения старше 60 лет первый этап иммунизации от коронавируса прошли 640 388 человек, второй — 436 874 жителя. Среди детей и подростков первым компонентом привито 2006 человек. Читайте также: В Татарии от COVID-19 привито более 81% жителей

12:33 11.03.2022 В учреждениях образования Татарии продолжает действовать утренний фильтр. За последние сутки к занятиям не допустили 318 детей. Всего с начала учебного года заболели 50 293 ребенка. В настоящее время закрытых школ и разобщенных классов из-за распространения респираторных вирусных заболеваний в республике нет, сообщила 11 марта заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Подробности в материале: В школах Татарии сохраняется утренний фильтр

12:37 11.03.2022 В Молдавии в течение последних суток в ходе 4983 исследований выявили 347 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили почти 350 носителей коронавируса

12:40 11.03.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 58 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 11 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 57. Подробности в материале: Ещё 58 человек стали жертвами COVID-19 в Москве

12:43 11.03.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 2233 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 11 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 519 398 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 718 243. Подробности в материале: За сутки 2233 человека выздоровели в Москве после COVID-19

12:50 11.03.2022 В медицинские учреждения Москвы доставлен 221 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 11 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения был госпитализирован 271 человек. Читайте подробнее: В Москве с COVID-19 госпитализирован 221 человек

12:50 11.03.2022 За последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 860 человек, 63 пациента были госпитализированы, сообщает оперштаб. Читайте также: В Вологодской области за сутки госпитализировали 63 ковид-пациента

13:00 11.03.2022 В Чувашии сохранилась тенденция снижения количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. При этом регистрируют очередные летальные исходы. Читайте подробнее: В Чувашии вылечились от ковида более 54 тыс. жителей

13:01 11.03.2022 Жителям Татарии, несмотря на снижение заболеваемости, не стоит ждать в ближайшее время отмены оставшихся антиковидных ограничений. «Несмотря на то, что наблюдается снижение темпов заболеваемости респираторными инфекциями, эпидемиологический сезон в республике длится до конца марта. Только после его завершения стоит ожидать очередных послаблений», — заявила 11 марта заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Подробности в материале: В Татарии за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 41%

13:08 11.03.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 11 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 322 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 162 случая больше аналогичного показателя 10 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 160 человек, а днём ранее — у 506 жителей Подмосковья. Об этом: В Подмосковье вновь растёт заболеваемость COVID-19

13:10 11.03.2022 За прошедшие сутки в стационары Новгородской области доставили 61 человека с COVID-19, что на 18 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 11 марта сообщили в федеральном оперштабе. Читайте также: В Новгородской области за сутки с COVID-19 госпитализирован 61 человек

13:14 11.03.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 37 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 11 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Подробности в материале: Ещё 37 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

13:18 11.03.2022 В Челябинской области отменены QR-коды для посещения организаций в сфере культуры и спорта. Такое распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер. Читайте также: Челябинский губернатор отменил QR-коды для учреждений культуры и спорта

13:19 11.03.2022 За прошедшие сутки в стационары Псковской области с COVID-19 поместили 24 пациента. Об этом 11 марта сообщили в федеральном оперштабе. Новый показатель на 20 пациентов меньше, чем сутками ранее. Читайте также: В стационары Псковской области за сутки доставили 24 человека с COVID-19

13:24 11.03.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 5 272 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 11 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровел 893 351 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 949 506. Подробности в материале: За сутки 5272 человека выздоровели в Подмосковье после COVID-19

13:25 11.03.2022 В Свердловской области увеличилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 10 марта в COVID-центры региона поступили еще 227 человек. Днем ранее этот показатель составил 290, сообщили в оперштабе. Подробности в материале: На Среднем Урале госпитализировали еще 227 пациентов с COVID-19

13:28 11.03.2022 За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали десять человек. Об этом сообщили 11 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Омской области скончались ещё десять пациентов с COVID-19

13:29 11.03.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 212 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 11 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 213 человек. Читайте также: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 212 человек

13:30 11.03.2022 Индонезия получит 2 880 000 доз вакцины Moderna из Соединенных Штатов, сообщает Antara. Читайте подробнее: Индонезия получит 2,8 млн доз вакцины Moderna

13:30 11.03.2022 За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 299 человек, десять ковид-пациентов скончались, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Коми за сутки скончались десять ковид-пациентов

13:31 11.03.2022 В Тюменской области за сутки зафиксировано 3964 вылечившихся ковидных пациентов, 141 госпитализирован с COVID-19. Об этом 11 марта сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 11 марта коронавирус выявили у 739 тюменцев. Это на 402 человека больше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Тюменской области госпитализирован с COVID-19 ещё 141 пациент

13:38 11.03.2022 На 100% разрешено наполнять зрительные залы в учреждениях культуры и спорта в Ивановской области. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности, сообщили 11 марта в пресс-службе правительства области. Ранее в Ивановской области действовали ограничения по заполняемости залов в 75%. Читайте также: Ивановские власти сняли ограничения по наполнению зрительных залов

13:40 11.03.2022 В Узбекистане за минувшие сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана. «Это на 56 случаев больше, чем днём ранее», — говорится в сообщении. Об этом: В Узбекистане за сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом

13:41 11.03.2022 В Югре за сутки на 11 марта госпитализировали 67 больных с COVID-19, 1 863 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлено 304 новых случаев заражения коронавирусом, на 53 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 11 марта является Ханты-Мансийск — 43. Подробности в материале: В Югре за сутки госпитализировали 67 человек с COVID-19

13:41 11.03.2022 В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 72 пациентов с коронавирусом. Выявлено 525 новых случаев заражения коронавирусом — на 83 меньше, чем сутками ранее. Подтверждено девять новых летальных случаев. Об этом: В Липецкой области за сутки госпитализированы 72 ковид-пациента

13:53 11.03.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 11 марта за сутки госпитализировано 42 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 301 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели за сутки 915 ямальцев. Заразились коронавирусом 179 человек — на 56 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 12 вахтовиков. Об этом: На Ямале за сутки госпитализировали 42 человека с коронавирусом

13:54 11.03.2022 Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 89 пациентов с коронавирусом. Выявлен 461 новый случай заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено пять новых летальных случаев. Об этом: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 89 ковид-пациентов

13:58 11.03.2022 В Курской области за последние сутки были госпитализированы 75 пациентов с коронавирусом. Зарегистрирован 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на 28 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая. Читайте подробнее: В Курской области за сутки госпитализированы 75 ковид-пациентов

14:10 11.03.2022 В Томской области зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 762 человек. Об этом: Жертвами COVID-19 стали ещё два жителя Томской области

14:12 11.03.2022 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский готовится приехать на ближайшее пленарное заседание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин: Жириновский готовится приехать на ближайшее заседание Госдумы

14:16 11.03.2022 В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом. Выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на 36 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено четыре новых летальных случая. Об этом: В Астраханской области за сутки госпитализированы 28 ковид-пациентов

14:17 11.03.2022 В Белгородской области за минувшие сутки госпитализировано 112 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано четыре летальных исхода. Читайте также: В Белгородской области за сутки в ковид-госпитали попали 112 пациентов

14:27 11.03.2022 Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 11 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8200 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне). Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 пациентов

14:34 11.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 157 487 (+821 за минувшие сутки). Вместе с тем 130 512 пациентов (+1417 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2546 человек (+4 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели. Подробности в материале: В Забайкалье сокращается смертность от COVID-19

14:35 11.03.2022 Лаборатория в Самарской области, где проводят анализы на COVID-19. samregion.ru

14:38 11.03.2022 В Ульяновской области сократилось количество вновь госпитализированных в ковидные стационары и суточное число заразившихся коронавирусом. Об этом: В Ульяновской области госпитализировали ещё более 50 ковидных больных

14:42 11.03.2022 В Ульяновской области возросло суточное число вылечившихся от COVID-19 и количество летальных исходов. Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области вылечились от ковида 752 человека

14:43 11.03.2022 За минувшие сутки в Санкт-Петербурге с COVID-19 госпитализировали в больницы 222 человека, что на 91 пациента больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 11 марта сообщили в региональном штабе. Читайте также: Госпитализация с COVID-19 возросла в Петербурге до 222 человек в сутки

14:45 11.03.2022 Пациенты с болезнью почек, получающих замещающую терапию гемодиализом, после COVID-19 дольше сохраняют антитела, чем люди без патологий. Читайте подробнее: Пациенты с болезнью почек после COVID-19 дольше сохраняют антитела

14:52 11.03.2022 В Рязанской области за истекшие сутки выписаны с выздоровлением 702 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в федеральном оперативном штабе. Направлены на госпитализацию 82 жителя, скончались от осложнений 10 человек. Читайте также: В Рязанской области от COVID-19 вылечились ещё 702 человека

14:52 11.03.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2572 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 338 166 человек на утро 11 марта. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 185 жителей области. Об этом: В Нижегородской области выздоровели после COVID-19 ещё 2,5 тыс. человек

14:54 11.03.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 11 марта 2022 года вакцинированы 1 367 885 человека (+1552 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты менее двух тысяч человек

14:55 11.03.2022 В Нижегородской области по состоянию на 11 марта с начала пандемии провели 5 551 431 тест для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 147,8 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс. За минувшие сутки нижегородцы сдали 4636 теста на SARS-CoV-2. Подробности в материале: Более 5,5 млн тестов на коронавирус провели в Нижегородской области

14:56 11.03.2022 В Киргизии с 12 марта отменяют требование об обязательном ношении масок в вузах, школах и других образовательных организациях, на базарах, в торговых центрах, ресторанах и кафе, в музеях, спортклубах и библиотеках. Читайте подробнее: В Киргизии отменяют масочный режим. Но не для всех

14:57 11.03.2022 Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 11 марта 2022 года за сутки выявлены 1017 новых носителей (на 72 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 5726 до 8794 (на 3068 больше, чем сутками ранее). Читайте подробнее: В Алтайском крае резко сократилось число тяжелобольных с COVID-19

15:04 11.03.2022 В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 66 пациентов с коронавирусом. Выявлено 503 новых случая заражения коронавирусом — на 43 меньше, чем сутками ранее. Подтверждено шесть новых летальных случаев. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки госпитализированы 66 ковид-пациентов

15:07 11.03.2022 В Марий Эл по состоянию на 11 марта выздоровели с начала пандемии 36 925 жителей республики, за последние сутки выписаны 354 человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 809 случаев заражения коронавирусом, из них 63 — за последние сутки. Об этом: В Марий Эл за сутки после COVID-19 выписались 354 человека

15:12 11.03.2022 В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 11 марта лечение получают 162 пациента, из них у 99 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе у 146 пациентов диагностирована пневмония. Из общего числа больных 139 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Читайте также: За сутки в Марий Эл с симптомами COVID-19 госпитализированы 12 человек

15:21 11.03.2022 С 21 марта прибывающие в Южную Корею иностранцы, прошедшие вакцинацию, освобождаются от семидневной самоизоляции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Подробности в материале: Южная Корея отменит карантин для привитых туристов с 21 марта

15:33 11.03.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 640 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 56 426 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Читайте также: После COVID-19 в Мордовии выздоровели 640 человек за сутки

15:39 11.03.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 16 110 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии за сутки выявили 16 тысяч носителей коронавируса

15:40 11.03.2022 В Волгоградской области за последние сутки госпитализировано 133 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 2 560 человек, зарегистрировано 14 летальных исходов. Читайте также: В волгоградские ковид-госпитали за сутки направили 133 пациента

15:47 11.03.2022 Из-за пандемии COVID-19 в Монголии больше всего пострадала туристическая отрасль. В 2021 году в страну приехали 33 100 иностранных туристов, по сравнению с 2019 годом их число сократилось на 94,3%. Читайте также: Число рабочих мест в туристической отрасли Монголии сократилось на 63%

15:55 11.03.2022 В Южной Корее предполагают, что пик распространения штамма «Омикрон» наступит в ближайшие десять дней, когда ежедневное число случаев заражения достигнет отметки 370 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма. Читайте также: В Южной Корее спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

15:58 11.03.2022 В связи с улучшением эпидобстановки в Псковской области отменяется проверка QR-кодов. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе администрации региона. Подробности в материале: В Псковской области отменяется проверка QR-кодов и другие ограничения

15:59 11.03.2022 О росте числа заболевших коронавирусной инфекцией во Франции заявил 11 марта французский министр здравоохранения Оливье Веран, пишет Le Figaro. Читайте подробнее: Жителей Франции предупредили, что спад заболеваемости COVID-19 прекратился

16:01 11.03.2022 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе преодолён пик заболеваемости COVID-19. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: Псковская область преодолела пик заболеваемости COVID-19

16:02 11.03.2022 На предприятиях Тюменской области снят ряд антиковидных ограничений. Соответствующее постановление подписано главой регионального управления Роспотребнадзора Галиной Шарухо. Читайте также: На предприятиях Тюменской области ослабили антиковидный режим

16:02 11.03.2022 Во Франции растёт число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние дни зафиксирован прирост на 20%. Об этом заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран, сообщает газета Le Figaro. Вместе с тем, добавил он, продолжает снижаться нагрузка на больницы, хотя темпы снижения замедляются. Это означает, что нужно не терять бдительность. Об этом: Глава минздрава Франции заявил о 20-процентном приросте случаев COVID-19

16:07 11.03.2022 По данным сайта министерства здравоохранения Индонезии, количество людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса в стране, составляет 150 280 634 человека, или 72%, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии от коронавируса привили 72% жителей

16:16 11.03.2022 В Республике Карелия резко снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 — с 90% до 74%, сообщил 11 марта региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков. По его словам, при таком сценарии через месяц в регионе ожидается «шестая» волна коронавируса. Об этом: В Карелии резко снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

16:40 11.03.2022 У ряда поликлиник Татарии имеется очень высокий спрос на детскую вакцину, в некоторых учреждениях «Спутник М» залеживается, констатировал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Об этом: В Татарию поступило около 1 тыс. доз вакцины от COVID-19 для подростков

16:44 11.03.2022 Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 56% до 53,6%, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. Читайте подробнее: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 53,6%

17:00 11.03.2022 Управление транспортной безопасности (TSA) США продлило приказ о ношении масок до 18 апреля, сообщает Fox News. Об этом: Американский регулятор продлил действие масочного режима в самолетах

17:28 11.03.2022 За последние сутки в Архангельской области выявили 375 носителей коронавируса, с инфекцией госпитализировали 56 человек, сообщает оперштаб. Читайте также: В Архангельской области за сутки госпитализировали 56 ковид-пациентов

17:30 11.03.2022 Коронавирус стремительно теряет актуальность. В десяти странах отменяются противоковидные меры, например не требуются ковид-сертификаты и ПЦР-тесты для въезда в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте также: Десять стран мира отменяют противоковидные меры

17:49 11.03.2022 Порядка 98% американских граждан, проживающих в районах с низким уровнем заболеваемости COVID-19, смогут перестать носить маски в помещениях, сообщили в центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Подробности в материале: Около 98% населения США могут отказаться от масок на фоне ослабления COVID

17:54 11.03.2022 В Ленинградской области за сутки свернули и вернули к плановой работе еще 210 ковидных коек, которые были развёрнуты на время эпидемиологического подъема. Читайте подробнее: В Ленобласти вернули к плановой работе еще 210 ковидных коек

20:19 11.03.2022 В Ростовской области за последние сутки выявили 1108 носителей коронавируса, выздоровели 1002 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 марта. Подробности в материале: В Ростовской области выздоровели около 317 тыс. ковид-пациентов

20:26 11.03.2022 В Калмыкии за последние сутки выявили 48 носителей коронавируса, выздоровели 554 ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 11 марта. Читайте также: В Калмыкии выздоровели ещё 554 ковид-пациента

20:26 11.03.2022 В Курской области с 12 марта отменяются практически все коронавирусные ограничения. Обязательными остаются только ношение масок в общественных местах и дезинфекция в помещениях, а также продолжит действовать запрет на проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в образовательных организациях. Подробности в материале: В Курской области отменяют коронавирусные ограничения

22:04 11.03.2022 За прошедшие 24 часа на территории Румынии зафиксировано 2974 новых случая SARS-CoV-2. Об этом 11 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul. Подробности в материале: В Румынии за сутки выявлено более 2,9 тыс. случаев SARS-CoV-2

22:45 11.03.2022 За минувшие сутки на территории Болгарии зафиксировано 1693 новых случая SARS-CoV-2, что на 20% меньше, чем в предыдущие дни. Об этом 11 марта сообщает БТВ. Читайте подробнее: В Болгарии за сутки выявлено более 1,9 тыс. случаев SARS-CoV-2

23:43 11.03.2022 В Северной Македонии 11 марта в результате обследования 2182 образцов выявили 302 новых носителя коронавируса, при этом 35 случаев заражения — повторные. Также в стране зарегистрировали 315 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались пять пациентов с COVID-19, также зарегистрировано два ранее произошедших летальных исхода. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 302 носителя коронавируса

23:46 11.03.2022 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 226 случаев заражения, 222 892 пациента излечились, свыше 3120 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 47 носителей коронавируса

06:46 12.03.2022 Врачи в защитных костюмах в клинике Барселоны. Испания. (сс) Jordiventura96

07:10 12.03.2022 Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 12 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8214 человек, причём 14 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне). Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 14 пациентов

07:55 12.03.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 552 случая заражения коронавирусом, 268 093 человека излечились, скончались 3485 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 39 пациентов. Об этом: В Албании за сутки выявили 73 носителя коронавируса

08:16 12.03.2022 В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 марта, медицинскую помощь получают 10 473 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона. Об этом: В Кузбассе после коронавируса выздоровели почти 139,5 тыс. человек

08:38 12.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 158 300 (+813 за минувшие сутки). Об этом: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё пять пациентов

09:05 12.03.2022 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Все умершие были в возрасте старше 65 лет. Читайте также: В Бурятии за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19

09:12 12.03.2022 Коронавирус в мире на утро 12 марта. По данным университета Хопкинса, скончались 6 036 020 человек / выявлено 455 182 097 заражений. [[[list-0]]]

09:18 12.03.2022 В Челябинской области от COVID-19 выздоровели ещё 1834 человека. Эти данные 12 марта приводит оперштабю региона. Об этом: В Челябинской области выздоровели уже более 278 тыс. ковид-пациентов

09:26 12.03.2022 Елена Мескина — врач-инфекционист — назвала заболевания, которые после перенесенного COVID-19 остаются навсегда — то есть не поддаются лечению. Читайте подробнее: Инфекционист: после COVID-19 возникают диабет, инсульты и инфаркты

09:58 12.03.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 12 марта 2022 года вакцинированы 1 370 022 человека (+2137 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты более двух тысяч человек

10:00 12.03.2022 В Хакасии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 322 пациента. Выявлен при этом 101 новый случай заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Хакасии коронавирус победили ещё 322 человека

10:01 12.03.2022 Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 12 марта 2022 года за сутки выявлен 841 новый носителель (на 176 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 8794 до 8403 (на 391 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31 207 (на 43 за сутки) и 204 367 (на 765 за сутки) соответственно. Читайте подробнее: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 20 человек

10:17 12.03.2022 Вакцинация детей. (сс) Navy Medicine.

10:19 12.03.2022 За последние 24 часа в Грузии было подтверждено 1543 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 11 марта грузинский телеканал «TV Пирвели». Подробности в материале: В Грузии зафиксировано 1543 новых случая заражения коронавирусом

10:23 12.03.2022 Минздрав Алтайского края известил о поставке в регион второй партии вакцины от коронавирусной инфекции для детей и подростков «Спутник-М». Все 480 доз уже распределены между детскими поликлиниками Барнаула, Бийска и Рубцовска. Читайте подробнее: Алтайский край получил новую партию вакцины от COVID-19 для детей

10:51 12.03.2022 В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 165 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили 26 918 человек. Читайте также: На Алтае за сутки выздоровели 165 ковид-пациентов

11:01 12.03.2022 По состоянию на 12 марта 2022 года в России за сутки: [[[list-1]]]

11:06 12.03.2022 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки 11 марта, госпитализированы 208 человек. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 188 человек. В городе выздоровели ещё 1 825 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 521 223. Выявлено 1 655 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

11:43 12.03.2022 В Красноярском крае за сутки зарегистрировано 20 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 10 227 человек. Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 20 жителей Красноярского края

12:02 12.03.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 38 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 12 марта. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 163 человек. Днём ранее, 11 марта, в регионе было зарегистрировано 156 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 354 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки госпитализированы 38 ковид-пациентов

12:14 12.03.2022 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 985 человек, после COVID-19 вылечились 993 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 12 марта. Подробности в материале: Около тысячи пациентов за сутки вылечились от COVID-19 в Ростовской области

12:22 12.03.2022 Главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак предложила смягчить или снять антиковидные меры в связи со значительным снижением заболеваемости. Читайте также: В Туве предложили снять антиковидные ограничения для бизнеса

12:26 12.03.2022 В Ростовской области лечение получают 17 030 пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 марта. Читайте подробнее: В Ростовской области лечение получают 17 тыс. пациентов с коронавирусом

12:31 12.03.2022 В Воронежской области за сутки в больницы доставили 200 пациентов с коронавирусом, данные опубликованы 12 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 11 марта, сообщалось о 215 госпитализированных пациентах. Подробности в материале: В Воронежской области за сутки госпитализировали 200 ковид-пациентов

12:34 12.03.2022 В Ростовской области участие в прививочной кампании приняли ещё почти 800 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 марта. Читайте подробнее: В Ростовской области участниками вакцинации стали ещё почти 800 человек

12:40 12.03.2022 Пункт вакцинации. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

12:41 12.03.2022 В Республике Крым за сутки в больницы госпитализированы 105 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили 12 марта в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 11 марта, сообщалось о госпитализации 107 ковид-пациентов. Подробности в материале: В Крыму за сутки в больницы попали 105 пациентов с COVID-19

12:48 12.03.2022 В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 марта, в стационары из-за COVID-19 госпитализировано 2083 пациента, в том числе 41 ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: За сутки после COVID-19 выздоровели почти 15,5 тыс. новосибирцев

12:50 12.03.2022 В Краснодарском крае за сутки госпитализированы 238 пациентов с заражением коронавирусом, данные опубликованы 12 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 11 марта, сообщалось о 266 пациентах с ковидом, попавших в больницы. Читайте подробнее: На Кубани за сутки госпитализировали 238 ковид-пациентов

12:52 12.03.2022 В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 марта, за минувшие сутки зарегистрировано 3294 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: ОРВИ за сутки заболели 3,2 тыс. новосибирцев

12:59 12.03.2022 В Омской области за прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 3987 человек. Об этом: В Омской области умерли ещё девять ковид-пациентов

13:48 12.03.2022 В Тюменской области за сутки зафиксировано 3112 вылечившихся ковидных пациентов, 143 госпитализированы с COVID-19. Об этом 12 марта сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 12 марта коронавирус выявили у 736 тюменцев. Это на три человека меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки госпитализировали 143 ковид-пациента

13:51 12.03.2022 В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 69 пациентов с коронавирусом. Выявлено 586 новых случаев заражения коронавирусом — на 61 больше, чем сутками ранее. Подтверждено девять новых летальных случаев. Читайте также: В Липецкой области за сутки госпитализированы 69 ковид-пациентов

13:55 12.03.2022 Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 66 пациентов с коронавирусом. Выявлено 449 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено семь новых летальных случаев. Читайте также: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 66 ковид-пациентов

13:59 12.03.2022 В Курской области за последние сутки были госпитализированы 97 пациентов с коронавирусом. Зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на 40 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая. Читайте подробнее: В Курской области за сутки госпитализированы 97 ковид-пациентов

14:04 12.03.2022 В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 23 пациента с коронавирусом. Выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом — на 23 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено пять новых летальных случаев. Подробности в материале: В Астраханской области за сутки госпитализированы 23 ковид-пациента

14:09 12.03.2022 В Югре за сутки на 12 марта госпитализировали 42 больных с COVID-19, 2524 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлено 366 новых случаев заражения коронавирусом, на 62 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 12 марта является Ханты-Мансийск — 54. Читайте также: В Югре за сутки в больницы попали 42 пациента с COVID-19

14:12 12.03.2022 В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 34 пациента с коронавирусом. Выявлено 487 новых случаев заражения коронавирусом — на 16 меньше, чем сутками ранее. Подтверждено восемь новых летальных случаев. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки госпитализированы 34 ковид-пациента

14:39 12.03.2022 В Пермском крае от COVID-19 излечились ещё 5522 человека. Эти данные 12 марта приводит краевой оперштаб. Подробности в материале: В Прикамье выздоровели уже более 319 тыс. ковид-пациентов

16:21 12.03.2022 Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1931 и достигло 939 514. Об этом БЕЛТА сообщили 12 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 939 514 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,9 тыс. носителей SARS-CoV-2

16:46 12.03.2022 В Калмыкии за последние сутки выявили 170 носителей коронавируса, выздоровели 467 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 12 марта. Читайте подробнее: Ещё 467 жителей Калмыкии вылечились после COVID-19

19:18 12.03.2022 В Оренбургской области от COVID-19 исцелились ещё 5212 человек. Эти данные 12 марта приводит оперштаб. Об этом: В Свердловской области выздоровели ещё 5212 ковид-пациентов

19:26 12.03.2022 В Оренбургской области вылечились ещё 1678 граждан, заразившихся ранее коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Оренбуржье выздоровели уже более 171 тыс. ковид-пациентов

20:59 12.03.2022 Более 330 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 12 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 336 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Подробности в материале: В России за сутки провели более 330 тыс. тестов на SARS-CoV-2

07:14 13.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 13 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8229 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне). Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 пациентов

07:27 13.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 159 025 (+725 за минувшие сутки). Об этом: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

07:28 13.03.2022 Минздрав Аргентины расширит применение вакцины от коронавируса производства компании Moderna для иммунизации детей в возрасте 6−11 лет. Об этом: В Аргентине одобрено применение вакцины Moderna для детей от шести лет

07:33 13.03.2022 В Китае зафиксирован очередной рост случаев инфицирования COVID-19, сообщает государственный комитет здравоохранения КНР. По данным Интерфакса, за последние сутки власти выявили более 1,9 тыс. заболевших коронавирусом в острой форме и 1,4 тыс. бессимптомных случаев.

08:09 13.03.2022 В Республике Алтай после COVID-19 за минувшие сутки выздоровели 155 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 27 073 человека. Читайте подробнее: На Алтае коронавирус победили более 27 тыс. человек

09:06 13.03.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 13 марта, медицинскую помощь получают 10 146 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе под наблюдением медиков остаются 10 тыс. пациентов с COVID-19

09:56 13.03.2022 Вакцинация. (сс) Baltimore County Government.

11:11 13.03.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 13 марта 2022 года вакцинированы 1 372 333 человека (+2311 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Читайте подробнее: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты более двух тысяч человек

11:14 13.03.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 13 марта 2022 года за сутки выявлены 804 новых носителя (на 37 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 8403 до 7174 (на 1229 меньше, чем сутками ранее). Читайте также: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 20 пациентов

11:16 13.03.2022 В Оренбургской области от COVID-19 излечились ещё 1174 человека. Об этом 13 марта информирует оперштаб. Читайте также: В Оренбуржье вылечились ещё 1174 ковид-пациента

11:21 13.03.2022 По состоянию на 13 марта 2022 года в России за сутки: [[[list-2]]]

11:22 13.03.2022 В Калмыкии за последние сутки выявили 116 носителей коронавируса, выздоровел 401 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 13 марта. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выздоровели более 400 ковид-пациентов

11:30 13.03.2022 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 марта 2022 года от коронавируса первым компонентом вакцины привит 679 341 человек (всего +2378 за трое суток). Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 привиты ещё более двух тысяч человек

11:34 13.03.2022 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки, 12 марта, госпитализированы 199 человек. С учетом доминирования штамма «Омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 167 человек. В городе выздоровели ещё 1 212 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 522 435. Выявлено 1 437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

11:40 13.03.2022 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 987 человек, выписаны с выздоровлением 2512 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 13 марта. Читайте подробнее: В Ростовской области после COVID-19 выздоровели 320 тыс. пациентов

11:44 13.03.2022 За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19, также было выявлено 44 989 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В России за сутки госпитализировали 3191 пациента с COVID-19

11:45 13.03.2022 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 13 марта 2022 года выявлено 456 826 137 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 1 549 471 случай.

11:46 13.03.2022 Подготовка экспресс-теста. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM.

11:51 13.03.2022 В Республике Крым госпитализированы 86 жителей с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал 13 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 12 марта, сообщалось о 105 госпитализированных ковид-пациентов. Подробности в материале: В Крыму за сутки госпитализировали 86 пациентов с СOVID-19

11:54 13.03.2022 В Ростовской области продолжает снижаться число госпитализаций пациентов с COVID-19. По данным на утро 13 марта, загрузка коечного фонда составляет немногим менее 63%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве. Читайте подробнее: В госпиталях Ростовской области лечатся менее 2 тыс. ковид-пациентов

11:59 13.03.2022 В Краснодарском крае в больницы с заражением коронавирусом попали ещё 217 человек, данные за сутки опубликованы 13 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 12 марта, сообщалось о 238 госпитализированных пациентах. Об этом: На Кубани за сутки госпитализировали 217 человек с коронавирусом

12:08 13.03.2022 В Югре за сутки на 13 марта госпитализировали 31 больного с COVID-19, 1066 человек выписано по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлен 531 новый случай заражения коронавирусом, на 165 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 13 марта является Ханты-Мансийск — 95. Об этом: В Югре за сутки с COVID-19 госпитализировали 31 пациента

12:09 13.03.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 27 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 13 марта. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 168 человек. Днём ранее, 12 марта, в регионе было зарегистрировано 163 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 522 человек. Об этом: В Калужской области за сутки госпитализированы 27 ковид-пациентов

12:17 13.03.2022 В Воронежской области госпитализированы ещё 125 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 13 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 12 марта, сообщалось о 200 новых госпитализированных пациентах. Подробности в материале: В Воронежской области госпитализировали 125 человек с COVID-19

12:32 13.03.2022 В Тюменской области за сутки зафиксировано 2403 вылечившихся ковидных пациента, 67 госпитализировано с COVID-19. Об этом 13 марта сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 13 марта коронавирус выявили у 735 тюменцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки с COVID-19 госпитализировали ещё 67 человек

12:37 13.03.2022 QR-код сертификата вакцинации. Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:38 13.03.2022 Около 300 000 человек в Гонконге, заболевших коронавирусом, в настоящее время находятся в изоляции или домашнем карантине, заявила глава администрации Кэрри Лам.

12:41 13.03.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 13 марта за сутки госпитализировано 14 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 284 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели за сутки 753 ямальца. Заразились коронавирусом 434 человека — на 153 человека больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 14 вахтовиков. Об этом: На Ямале за сутки с коронавирусом госпитализировали 14 человек

12:50 13.03.2022 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего жертвами COVID-19 в республике стали 2918 человек. Читайте также: В Бурятии из-за COVID-19 умерли ещё три человека

13:16 13.03.2022 В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 766 человек. Читайте также: Ещё четверо жителей Томской области стали жертвами COVID-19

13:16 13.03.2022 В Пермском крае от COVID-19 излечились ещё 4789 пациентов. Об этом 13 марта сообщает краевой оперштаб. Читайте также: В Прикамье выздоровели уже более 324 тыс. ковид-пациентов

13:43 13.03.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае от COVID-19 скончались ещё 25 пациентов. Всего к настоящему времени жертвами коронавируса в регионе стали 10 252 человека. Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё 25 ковид-пациентов

14:04 13.03.2022 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 301 293 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9137, 289 978 пациентов выздоровели. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 277 носителей коронавируса

14:25 13.03.2022 За прошедшие сутки в Туве выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, 31 пациент прошли лечение и выздоровели после COVID-19. Читайте также: В Туве за сутки после COVID-19 выздоровел 31 пациент

14:40 13.03.2022 В Курганской области за сутки на 13 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 54 человека, выписались по выздоровлении 412. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего за сутки выявлено 412 заражённых коронавирусом курганцев, на 122 человека меньше, чем днём ранее. Читайте также: В Курганской области госпитализировали за сутки 54 ковид-пациента

14:47 13.03.2022 В Хакасии за прошедшие сутки госпитализировали восемь больных с диагнозом COVID-19. Таким образом, всего к 13 марта в ковидных стационарах республики лечатся 392 пациента. 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом: В ковид-стационары Хакасии госпитализировали ещё восемь больных

15:21 13.03.2022 В Омской области за прошедшие сутки подтверждено девять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе, таким образом, достигло 3996. Подробности в материале: В Омской области жертвами коронавируса стали ещё девять пациентов

15:47 13.03.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявил 272 621 случай заражения коронавирусом, 268 270 человек излечились, скончались 3485 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 42 пациента. Читайте также: В Албании за сутки выявили 69 носителей коронавируса

16:25 13.03.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 13 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 2060 пациентов, в том числе 44 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В стационары из-за COVID-19 госпитализированы более 2 тыс. новосибирцев

16:29 13.03.2022 Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1654 и достигло 941 168. Об этом БЕЛТА сообщили 13 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 941 168 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили более 1,9 тыс. носителей SARS-CoV-2

17:48 13.03.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 13 марта, за сутки было зарегистрировано 2554 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Ещё 2,5 тыс. новосибирцев заболели ОРВИ за сутки

19:11 13.03.2022 В Свердловской области с COVID-19 справились ещё 5002 пациента. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области COVID-19 победили уже более 260 тыс. человек

19:40 13.03.2022 В Оренбургской области от COVID-19 вылечились ещё 1723 пациента. Эти сведения 13 марта приводит оперштаб. Об этом: В Оренбуржье выздоровели уже более 173 тыс. ковид-пациентов

20:05 13.03.2022 Более 320 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 13 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 329 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: В России за сутки провели более 320 тыс. тестов на SARS-CoV-2

22:35 13.03.2022 Тестирование на COVID-19. Министерство здравоохранения Красноярского края

23:40 13.03.2022 Бывший глава Белого дома США Барак Обама заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил 13 марта на странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Экс-президент США Обама заразился SARS-CoV-2

05:01 14.03.2022 В Хабаровске закрыли ковидный госпиталь в городской больнице им. Матвеева. Всего в нем было 164 койки. После санитарной обработки больница вернётся к плановой помощи по своему профилю. Об этом: В Хабаровском крае закрыли ковидный госпиталь

06:04 14.03.2022 Несмотря на улучшением эпидемической ситуации в России, говорить о завершении пандемии COVID-19 неверно. Так считает врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Подробности в материале: Инфекционист дал прогноз по окончанию пандемии COVID-19

06:18 14.03.2022 В Ульяновской области снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Читайте также: Заболеваемость ковидом в Ульяновской области идёт на спад

06:31 14.03.2022 Ульяновская область получила новую партию вакцины от COVID-19 для подростков. Читайте также: В Ульяновской области привились от ковида более 700 детей

06:41 14.03.2022 В Ульяновской области снизился показатель коллективного иммунитета. Читайте также: Уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области снизился до 61,4%

06:54 14.03.2022 В Чувашии растёт количество сделавших прививку от COVID-19, при этом уровень коллективного иммунитета за неделю снизился. Читайте подробнее: В Чувашии снизился уровень коллективного иммунитета от ковида

07:16 14.03.2022 Больницы возвращают к плановой работе. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

07:20 14.03.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 14 марта, медицинскую помощь получают 9906 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Менее 10 тысяч кузбассовцев с COVID-19 получают медицинскую помощь

07:27 14.03.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 14 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8243 человек, причём 14 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне). Подробности в материале: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 14 пациентов

08:03 14.03.2022 В Новосибирской области оперативный штаб предложил снять часть действующих из-за коронавируса ограничений. Об этом сегодня, 14 марта, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь». Подробности в материале: Новосибирский оперштаб предложил отменить QR-коды в театрах и гостиницах

08:12 14.03.2022 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Всем скончавшимся было больше 65 лет. Об этом: В Бурятии скончались ещё четыре ковид-пациента

08:21 14.03.2022 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 309 790 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили свыше 300 тыс. зараженных коронавирусом

08:24 14.03.2022 В Азербайджане медики в течение 13 марта выявили 192 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 4435 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В Азербайджане выявили за сутки почти 200 случаев заражения коронавирусом

08:37 14.03.2022 В Кемерове от коронавируса вакцинировались 260 072 горожанина. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета. Читайте подробнее: Более 260 тысяч жителей Кемерова уже привились от коронавируса

08:42 14.03.2022 В Казахстане за сутки выявили 64 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Казахстане за сутки выявили более 60 заражений коронавирусом

08:49 14.03.2022 В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что штамм коронавируса «Дельтакрон» не был обнаружен в стране, сообщает Kompas. Подробности в материале: Минздрав Индонезии: Штамм коронавируса «Дельтакрон» не обнаружен

08:54 14.03.2022 В Новокузнецке впервые за несколько месяцев наблюдается снижение числа обращений по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своём телеграм-канале. Читайте также: В Новокузнецке снижается число обращений с заражением коронавирусом

09:05 14.03.2022 В Приморье на амбулаторном лечении находится 11,7 тыс. пациентов с COVID-19. В последнюю декаду февраля этот показатель превышал 18 тыс. Читайте также: В Приморье эпидобстановка по COVID-19 улучшается, но госпитали не закрывают

09:06 14.03.2022 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 71 случай заражения коронавирусом, выздоровели 11 человек. Об этом сообщили 14 марта в республиканском правительстве. Об этом: В Хакасии за сутки выявлен 71 носитель коронавируса

09:12 14.03.2022 Ковид отступает? и Россия восстанавливает авиасообщение с Индонезией и Китаем.

09:14 14.03.2022 В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 130 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 27 203 человека. Подробности в материале: На Алтае после COVID-19 за сутки выздоровели 130 пациентов

09:18 14.03.2022 В Южной Корее продлил срок действия рекомендации по запрету на выезд за пределы страны еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Читайте также: В Южной Корее продлили рекомендации по запрету на поездки за границу

09:19 14.03.2022 В Новокузнецке снижение числа обращений с коронавирусом позволяет перевести ряд больниц в обычный режим работы. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Читайте подробнее: Ещё одну больницу Новокузнецка возвращают к обычному режиму работы

09:21 14.03.2022 Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили 14 марта в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии выросло число жертв COVID-19

09:25 14.03.2022 В Ростове-на-Дону в связи с улучшением эпидемической ситуации полностью возобновлено оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Об этом ИА REGNUM сообщили в горздраве. Об этом: В Ростове-на-Дону возобновили оказание плановой медпомощи в поликлиниках

09:26 14.03.2022 За последние сутки уровень инфицирования коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в таких штатах Австралии, как Виктория, Западная Австралия и Квинсленд, увеличился, в то время как в Новом Южном Уэльсе, самом населенном регионе страны? наблюдалось снижение числа выявленных носителей вируса. Об этом 14 марта сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В некоторых штатах Австралии ухудшается ситуация с коронавирусом

09:26 14.03.2022 Оказание плановой медицинской помощи возобновилось в большинстве медицинских учреждений Якутска. В городе закрыли почти все ковидные стационары при поликлиниках, созданные в период пика заболеваемости. Подробности в материале: Почти все больницы Якутска возобновили работу в обычном режиме

09:33 14.03.2022 В Татарии уровень коллективного иммунитета среди граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, по состоянию на 10 марта превышал 80%. В связи с этим главой управления Роспотребнадзора по РТ Мариной Патяшиной принято решение признать утратившим силу постановление об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Подробности в материале: В Татарии отменена обязательная вакцинация от COVID-19

09:34 14.03.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили свыше 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:38 14.03.2022 В Австралии запрет на проведение круизных туров, как ожидается, будет снят через несколько недель, что, наконец, вдохнет новую жизнь в многомиллиардную индустрию, которая два года не приносила прибыли многим бизнесменам из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 марта сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии анонсировали снятие ограничений в сфере круизной отрасли

09:55 14.03.2022 В ходе 587 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 117 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 110 случаев заражения коронавирусом

09:59 14.03.2022 Свыше 370 тысяч жителей Самарской области прошли повторную вакцинацию от COVID-19. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в регионе продолжают работу пункты вакцинации от этой инфекции. Читайте также: В Самарской области сообщили о темпах ревакцинации от COVID-19

10:00 14.03.2022 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 14 марта 2022 года от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 679 528 человек (всего +187 за сутки). Подробности в материале: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты всего 187 человек

10:04 14.03.2022 В 10 районах Забайкальского края сохраняются низкие темпы вакцинации. Об этом 14 марта сообщила заместитель губернатора региона Инна Щеглова. Читайте также: Забайкалье снизило темпы вакцинации от COVID-19

10:08 14.03.2022 В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусом, выздоровели 348 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 14 марта. Читайте также: Более 47 тыс. жителей Калмыкии выздоровели после COVID-19

10:15 14.03.2022 В Узбекистане за минувшие сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом, из них 11 — в Ташкенте. Об этом 14 марта сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Узбекистане за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом

10:21 14.03.2022 В Грузии в течение последних суток в ходе 5234 исследований на SARS-CoV-2 выявили 466 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 13 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 400 носителей коронавируса

10:24 14.03.2022 В Республике Крым за сутки в больницы доставлены 76 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 марта. Сутками ранее, 13 марта, сообщалось о госпитализации 86 человек. Читайте подробнее: В Крыму за сутки госпитализированы 76 пациентов с COVID-19

10:24 14.03.2022 В Удмуртии по состоянию на 14 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 478 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 140 005 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 159 112 случаев заражения коронавирусом, из них 370 — за минувшие сутки. Читайте также: Почти 500 человек выписались после COVID-19 в Удмуртии за сутки

10:27 14.03.2022 2877 подростков получили прививку от COVID-19 в Башкирии. Об этом 14 марта сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, на прошлой неделе в республику поступила очередная партия детской вакцины от COVID-19. Подробности в материале: В Башкирии сообщили о темпах вакцинации подростков от COVID-19

10:35 14.03.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 марта прививку от коронавируса сделали 694 135 человек. Второй компонент препарата получили 547 875 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: В Удмуртии прошли полную вакцинацию от коронавируса около 548 тыс. человек

10:35 14.03.2022 В конце марта в Южной Корее начнётся вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом 13 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление министра внутренних дел и безопасности страны Чон Хэ Чхоля. Читайте также: В Южной Корее начнут вакцинировать детей в возрасте 5−11 лет

10:35 14.03.2022 В Пермском крае по состоянию на 14 марта первичную вакцинацию прошли более 1 млн 171 тыс. жителей, в том числе однокомпонентным препаратом. Об этом сообщает краевой минздрав. К ревакцинации приступили 254,3 тыс. пермяков. Из них 235,9 тыс. граждан уже завершили курс иммунизации. Об этом: В Прикамье ревакцинацию от COVID-19 прошли более 235 тыс. человек

10:39 14.03.2022 Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама заразился коронавирусом. Об этом экс-глава государства рассказал в социальной сети Twitter в воскресенье 13 марта 2022 года. По словам Обамы, заболевание протекает в легкой форме.

10:39 14.03.2022 В Брянской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 668 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 29 новых пациентов, скончались девять человек. Читайте подробнее: В Брянской области вакцинацию от COVID-19 прошли 668 тысяч жителей

10:43 14.03.2022 В Амурской области продолжают циркулировать грипп, COVID-19 и ОРВИ. Уровень заболеваемости серди взрослого населения выше нормативного на 60,6%. Об этом: В Приамурье остаётся превышенным эпидпорог по ОРВИ и COVID-19

10:45 14.03.2022 Узбекские ученые планируют «вырастить» вакцину от COVID-19 на основе томатов. Об этом, как сообщает Подробно. уз, заявил директор Центра геномики и биоинформатики Забардаст Буриев журналистам. Читайте подробнее: В Узбекистане намерены «вырастить» вакцину от COVID-19

11:01 14.03.2022 В Москве за сутки выявлено 957 новых заболевших коронавирусом.

11:02 14.03.2022 В России за сутки выявлено 41 055 новых заболевших коронавирусом.

11:05 14.03.2022 За сутки в России госпитализированы 2712 человек с COVID-19, накануне — 3191.

11:06 14.03.2022 Данные по выздоровевшим за сутки в России: 105 243 человека.

11:06 14.03.2022 По данным оперштаба, за сутки в России умерли 533 человека с коронавирусной инфекцией, для сравнения: накануне скончались 596 пациентов.