Москва, 16 марта 2022, 10:32 — REGNUM Вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» имеет все шансы стать преобладающим штаммом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Council.gov.ru
«Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Муршко заявил, что в настоящее время в стране еще остается высокими риск заражения штаммом коронавируса «Дельта», при котором новое заболевание протекает более тяжело.

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