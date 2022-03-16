Владивосток, , 11:37 — REGNUM На фасаде здания краевой клинической больницы №1 во Владивостоке 16 марта открыли мемориальную доску в память о медицинской сестре Валентине Лаврентьевой, которая скончалась от COVID-19, работая в госпитале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Памятная доска Пресс-служба правительства Приморского края, Игорь Новиков

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Министр здравоохранения края Анастасия Худченко на церемонии открытия мемориальной доски отметила, что это еще один повод вспомнить всех медиков, которые не вернулись со смены, ценой своей жизни помогали приморцам в борьбе с пандемией коронавируса.

Валентина Лаврентьева проработала в медицине более 67 лет.

Планируется также установить мемориальные доски в память и других медиков.

Читайте также: В Ульяновской области погибшему 79 лет назад бойцу посвятили памятную доску

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области открыли мемориальную доску в честь Александра Гладкова, который геройски погиб 79 лет назад при обороне Ленинградской области.