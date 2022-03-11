Ханты-Мансийск, , 13:53 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 11 марта за сутки госпитализировано 42 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 301 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 915 ямальцев. Заразились коронавирусом 179 человек — на 56 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 12 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 11 марта зарегистрировано 131 734 случая заражения коронавирусом, выздоровели 117 516 человек, 1019 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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