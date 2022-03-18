Сеул, , 04:47 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 407 017 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Из них только 39 случаев связаны с прибывшими в республику из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Центр фиксирует небольшое снижение прироста заболевших COVID-19 за сутки, так как накануне в Южной Корее было выявлено свыше 600 тыс. инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 8 657 609. Также за минувшие сутки в стране скончался 301 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 11 782 человека.