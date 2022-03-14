Курск, , 14:38 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 45 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUMпо данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

14 марта зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 110 тыс. 453 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 97 тыс. 283 пациента, в том числе 496 — за последние сутки.

Всего скончались 2330 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.