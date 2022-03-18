Джакарта, , 14:17 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 9528 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По состоянию на 18 марта в Индонезии зарегистрировали 5 948 610 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 25 827 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 549 220 человек.

За сутки от COVID-19 умерли 199 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 175 820 человек.

Власти Индонезии отметили, что пик распространения штамма «Омикрон» прошел.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила в общей сложности 505 551 435 доз вакцины против коронавируса.

Подробнее в материале: МИД Индонезии: страна получила 505 млн доз вакцины против коронавируса