Кемерово, , 15:34 — REGNUM В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Термометрия и обработка рук © ИА REGNUM

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«Отменена обязательная термометрия при входе в организации», — говорится в сообщении.

При этом органам госвласти, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовали продолжить измерение температуры.