Липецк, , 15:21 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализирован 61 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

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16 марта выявлено 437 новых случаев заражения коронавирусом — на 29 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 137 тыс. 780 случаев заражения.

За весь период наблюдения 125 тыс. 88 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 672 — за последние сутки.

За весь период скончались 3418 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.