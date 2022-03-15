Сыктывкар, , 19:13 — REGNUM За последние сутки в коми от ковида скончались шесть человек, общее число жертв инфекции выросло до 3004, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за последние сутки в республике выявили 192 носителей коронавируса. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 56 случаев и Усинске — 25.

Как сообщало ИА REGNUM, главная больница Коми переходит на доковидный режим работы.