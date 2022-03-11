Джакарта, , 16:07 — REGNUM По данным сайта министерства здравоохранения Индонезии, количество людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса в стране, составляет 150 280 634 человека или 72%, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом первую инъекцию вакцины от COVID-19 в Индонезии получили 193 014 314 человек или 92%. Ревакцинацию также прошли 14 013 132 жителя Индонезии (6,7%).

Правительство Индонезии поставило цель привить от коронавируса 208 млн жителей. Первыми вакцину получили работники отрасли здравоохранения, пожилые люди, государственные служащие, уязвимые группы людей, а также дети и подростки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 16 110 носителей коронавируса.

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