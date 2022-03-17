Красноярск, , 13:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 477 носителей коронавируса, выздоровели 2815 человек, скончались 25 ковид-пациентов. Госпитализация потребовалась 106 заболевшим (16 марта — 120), сообщили ИА REGNUM 17 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 354 995 случаев заражения коронавирусом. Победили коронавирус 336 390 жителей края, скончался 10 341 заболевший.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в крае было выявлено 518 носителей коронавируса, выздоровели 3215 человек, скончался 21 ковид-пациент.

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