Омск, , 14:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали десять человек, сообщили ИА REGNUM 15 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Омской области скончались уже 4017 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 712 человек.

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