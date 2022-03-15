Омск, 15 марта 2022, 14:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали десять человек, сообщили ИА REGNUM 15 марта в федеральном оперативном штабе.
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С начала пандемии в Омской области скончались уже 4017 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, уточнили в оперштабе.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 712 человек.
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