Сеул, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 3548 человек. Об этом 15 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 15 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 911 681 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 4724 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 439 758 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,6%.

«Бустерную» дозу получили 47 240 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 151 084 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 362 338 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 7 228 550.

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